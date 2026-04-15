Чи можна "передати" свою спадщину іншій людині: правила та обмеження у 2026 році

В Україні громадяни не зобов'язані приймати спадщину. Від майна можна просто відмовитися або навіть передати його іншій особі. На те, щоб прийняти рішення, спадкоємець має обмежений час.

Про те, чи можна відмовитись від спадщини на користь іншої людини та хто це може бути, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на положення статті 1274 Цивільного кодексу України.

Кому можна "передати" спадщину в Україні

За законом спадкоємець (за заповітом або за законом) має шість місяців, щоб вирішити — приймати спадщину або відмовитися від неї. Цей термін починається з моменту відкриття спадщини або, в окремих випадках, із дати офіційної реєстрації смерті.

При цьому відмова від спадщини має бути без будь-яких умов чи застережень. Передумати теж можна, але тільки в межах тих самих шести місяців.

Закон дозволяє відмовитися від спадщини на користь іншої людини, але не будь-кого. Є чіткі правила:

якщо ви спадкоємець за заповітом — можете передати право іншому спадкоємцю, який вказаний у заповіті;

якщо у заповіті є так званий підпризначений спадкоємець — відмовитися можна тільки на його користь;

якщо спадщина переходить за законом — можна відмовитися на користь будь-якого іншого спадкоємця, незалежно від черги.

Водночас передати спадщину не можна людям, яких усунули від спадкування, або тим, хто просто має право на окрему вигоду (але не є спадкоємцем).

Як відмовитись від спадщини в Україні

Щоб відмовитися від спадщини, потрібно особисто звернутися до нотаріуса і написати заяву. Через представника це зробити не можна. Подати заяву можна:

особисто (підпис додатково завіряти не потрібно);

поштою або онлайн із електронним підписом — але тоді нотаріус може попросити додаткове підтвердження.

Для деяких людей діють додаткові вимоги. Згідно зі статтею 1273 Цивільного кодексу:

підлітки 14–18 років — тільки за згодою батьків, піклувальника і органу опіки;

за дітей або недієздатних осіб рішення приймається лише з дозволу органів опіки;

люди з обмеженою дієздатністю можуть відмовитися лише за згодою піклувальника та органу опіки.

Також закон дозволяє відмовитися не від усієї спадщини, а лише від її частини — наприклад, тієї, що перейшла від іншого спадкоємця.

Відмову від спадщини можна оскаржити через суд. Наприклад, якщо людину змусили, обманули, залякали або вона помилилася, ухвалюючи рішення.

