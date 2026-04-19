Некоторым украинцам придется отвечать за кредиты родственника: кто может стать "должником" в 2026 году

Женщина держит свидетельство о праве на наследство по закону.

В Украине наследство — это не только квартира, земля или деньги, но и возможные долги. То есть вместе с имуществом человек может получить и финансовые обязательства умершего. Поэтому перед тем, как принимать наследство, украинцам нужно все внимательно проверить и просчитать.

О том, кому придется возвращать деньги вместо родственника, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Кто может получить долги родственника в 2026 году

По закону в наследство входят все права и обязанности, которые принадлежали человеку на момент смерти и не исчезли после нее. Это означает, что вместе с имуществом могут перейти кредиты, долги за коммуналку или даже неуплаченные алименты. Важный момент — "выбрать" только что-то одно не получится. Если человек принимает наследство, то полностью: и имущество, и долги.

Если наследник знает о долгах, он должен сообщить об этом кредиторам. Это прямо прописано в законе. Также свою роль здесь играет нотариус: если имущество под арестом, ипотекой или другими ограничениями, он после оформления наследства в течение двух дней уведомляет соответствующие органы или кредиторов.

Сколько времени есть у кредиторов, чтобы получить долг от наследника

У кредиторов есть ограниченное время, чтобы заявить свои требования:

6 месяцев после того, как наследник получил право на наследство;

или 6 месяцев с момента, когда кредитор узнал об этом (если раньше не знал).

Если эти сроки пропустить — требовать возврата долга уже не получится. При этом наследники не отвечают за долги родственника, исключительно в пределах, предусмотренных законом. Есть четкие правила:

каждый отвечает пропорционально своей доле;

платить нужно лишь в пределах стоимости полученного имущества.

Обычно долги погашают сразу, если нет другой договоренности с кредитором. Если же наследник отказывается платить, кредитор может обратиться в суд, и тогда взыскание могут наложить на унаследованное имущество.

Единственный способ избежать долгов — вообще отказаться от наследства. Поэтому перед решением стоит хорошо взвесить: что больше — ценность имущества или возможные долги и расходы на оформление наследства.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что в Украине никто не обязан принимать наследство. От него можно просто отказаться или передать другому человеку. На размышления дают 6 месяцев — этот срок считается с момента открытия наследства или с даты официальной регистрации смерти человека.

Также Новини.LIVE рассказывали, что завещание — это когда человек заранее решает, кому достанется его имущество после смерти. Но бывают ситуации, когда такой документ могут признать недействительным. Поэтому сперва стоит разобраться, какие бывают завещания и кто может их оспорить.