Головна Економіка Кредит у спадок: кому доведеться повертати гроші за родича у 2026 році

Дата публікації: 19 квітня 2026 18:05
Деяким українцям доведеться відповідати за кредити родича: хто може стати "боржником" у 2026 році
Жінка тримає свідоцтво про право на спадщину за законом. Фото: Новини.LIVE

В Україні спадщина — це не тільки квартира, земля чи гроші, а й можливі борги. Тобто разом із майном людина може отримати й фінансові зобов’язання померлого. Тож перед тим, як приймати спадщину, українцям потрібно все уважно перевірити та прорахувати.

Про те, кому доведеться повертати гроші замість родича, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Хто може отримати борги родича у 2026 році

За законом у спадщину входять усі права й обов’язки, які належали людині на момент смерті й не зникли після неї. Це означає, що разом із майном можуть перейти кредити, борги за комуналку чи навіть несплачені аліменти. Важливий момент — "вибрати" лише щось одне не вийде. Якщо людина приймає спадщину, то повністю: і майно, і борги.

Якщо спадкоємець знає про борги, він має повідомити про це кредиторів. Це прямо прописано в законі. Також свою роль тут відіграє нотаріус: якщо майно під арештом, іпотекою чи іншими обмеженнями, він після оформлення спадщини протягом двох днів повідомляє відповідні органи або кредиторів.

Скільки часу є у кредиторів, щоб отримати борг від спадкоємця

У кредиторів є обмежений час, щоб заявити свої вимоги:

Читайте також:
  • 6 місяців після того, як спадкоємець отримав право на спадщину;
  • або 6 місяців від моменту, коли кредитор дізнався про це (якщо раніше не знав).

Якщо ці строки пропустити — вимагати повернення боргу вже не вийде. При цьому спадкоємці не відповідають за борги родича, виключно в межах, передбачених законом. Є чіткі правила:

  • кожен відповідає пропорційно своїй частці;
  • платити потрібно лише в межах вартості отриманого майна.

Зазвичай борги погашають одразу, якщо немає іншої домовленості з кредитором. Якщо ж спадкоємець відмовляється платити, кредитор може звернутися до суду, і тоді стягнення можуть накласти на успадковане майно.

Єдиний спосіб уникнути боргів — взагалі відмовитися від спадщини. Тому перед рішенням варто добре зважити: що більше — цінність майна чи можливі борги та витрати на оформлення спадку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні ніхто не зобов’язаний брати спадщину. Від неї можна просто відмовитися або передати іншій людині. На роздуми дають 6 місяців — цей строк рахується з моменту відкриття спадщини або з дати офіційної реєстрації смерті людини.

Також Новини.LIVE розповідали, що заповіт — це коли людина заздалегідь вирішує, кому дістанеться її майно після смерті. Але бувають ситуації, коли такий документ можуть визнати недійсним. Тому спершу варто розібратися, які бувають заповіти і хто може їх оскаржити.

борги спадок заповіт
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
