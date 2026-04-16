Спадщина в Україні: хто може оскаржити заповіт та як це зробити у 2026 році

Заповіт — це особисте розпорядження людини щодо її майна. В ньому можна прописати, що та хто отримує у разі смерті людини. Однак інколи документ можна визнати недійсним. Та перед цим варто з’ясувати, які існують види заповіту та хто має право ставити його під сумнів.

Про те, який заповіт можна оскаржити та хто може це зробити у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на адвоката Романа Сімутіна.

Що таке нікчемний заповіт та чи потрібно його оскаржувати в суді

Нікчемним вважається документ, складений особою без належних повноважень або оформлений із порушенням встановлених вимог щодо форми чи посвідчення. У такому випадку його недійсність не потребує судового рішення. Нотаріус сам відмовляє у видачі свідоцтва про право на спадщину.

Найпоширеніші приклади — відсутність обов’язкових реквізитів, підписів чи печаток. Це очевидні порушення, що не потребують додаткових пояснень.

Серйозною підставою є також посвідчення заповіту особою без відповідних повноважень. Наприклад, трапляються ситуації, коли документ засвідчує посадовець органу місцевого самоврядування, який не мав на це права. У результаті такий заповіт підлягає оскарженню.

Ще одна підстава — відсутність свідків у випадках, коли вони є обов’язковими. Коли заповіт не посвідчується нотаріусом, він має складатися у присутності двох свідків (за винятком ситуацій, коли заповідач не може самостійно прочитати текст).

При цьому свідками не можуть виступати особи, зацікавлені у спадщині — зокрема родичі чи потенційні спадкоємці.

Що таке оспорюваний заповіт

Існує також інший тип документа — оспорюваний заповіт. Його можуть визнати недійсним лише за рішенням суду, якщо буде доведено, що воля заповідача була сформована не вільно або не відповідала його справжнім намірам.

До прикладу, якщо особа не усвідомлювала значення своїх дій чи не могла їх контролювати. Якщо документ було складено під впливом обману, тиску, насильства або через складні життєві обставини, що змусили її діяти вимушено.

Хто має право оскаржити заповіт

Не кожен може подати такий позов. Це право мають:

спадкоємці за законом;

особи, зазначені в іншому заповіті;

ті, хто має право на обов’язкову частку у спадщині;

особи, на користь яких зроблено заповідальне розпорядження.

Важливо також враховувати, що звернутися до суду для оскарження заповіту можливе лише після смерті заповідача і за місцем відкриття спадщини.

