Наследство в Украине: кто может оспорить завещание и как это сделать в 2026 году

Девушка проверяет завещание.

Завещание — это личное распоряжение человека относительно его имущества. В нем можно прописать, что и кто получает в случае смерти человека. Однако иногда документ можно признать недействительным. Но перед этим стоит выяснить, какие существуют виды завещания и кто имеет право ставить его под сомнение.

О том, какое завещание можно оспорить и кто может это сделать в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Романа Симутина.

Что такое ничтожное завещание и нужно ли его оспаривать в суде

Ничтожным считается документ, составленный лицом без надлежащих полномочий или оформленный с нарушением установленных требований относительно формы или удостоверения. В таком случае его недействительность не требует судебного решения. Нотариус сам отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство.

Самые распространенные примеры — отсутствие обязательных реквизитов, подписей или печатей. Это очевидные нарушения, не требующие дополнительных объяснений.

Серьезным основанием является также удостоверение завещания лицом без соответствующих полномочий. Например, бывают ситуации, когда документ удостоверяет должностное лицо органа местного самоуправления, которое не имело на это права. В результате такое завещание подлежит обжалованию.

Еще одно основание — отсутствие свидетелей в случаях, когда они являются обязательными. Когда завещание не удостоверяется нотариусом, оно должно составляться в присутствии двух свидетелей (за исключением ситуаций, когда завещатель не может самостоятельно прочитать текст).

При этом свидетелями не могут выступать лица, заинтересованные в наследстве — в частности родственники или потенциальные наследники.

Что такое оспариваемое завещание

Существует также другой тип документа — оспариваемое завещание. Его могут признать недействительным только по решению суда, если будет доказано, что воля завещателя была сформирована не свободно или не соответствовала его истинным намерениям.

К примеру, если лицо не осознавало значения своих действий или не могло их контролировать. Если документ был составлен под влиянием обмана, давления, насилия или из-за сложных жизненных обстоятельств, заставивших его действовать вынужденно.

Кто имеет право оспорить завещание

Не каждый может подать такой иск. Это право имеют:

наследники по закону;

лица, указанные в другом завещании;

те, кто имеет право на обязательную долю в наследстве;

лица, в пользу которых сделано завещательное распоряжение.

Важно также учитывать, что обратиться в суд для обжалования завещания возможно только после смерти завещателя и по месту открытия наследства.

