Українці можуть скористатися податковою знижкою у 2026: що треба зробити

Українці можуть скористатися податковою знижкою у 2026: що треба зробити

Дата публікації: 4 квітня 2026 19:15
Податкова знижка у 2026: хто може скористатися і в яких випадках повертають гроші
Купюри гривні у конверті. Фото: Новини.LIVE

Деякі українці можуть заощадити на послугах і товарах, оплачених у 2025 році. Податкова знижка дозволяє повернути частину коштів, витрачених у попередньому звітному році. Однак це право поширюється виключно на фізичних осіб, із зарплати яких роботодавці сплачували ПДФО.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які витрати можна включити до податкової знижки у 2026 році.

Хто може скористатися податковою знижкою

Держава повертає українцям ставку податку на доходи фізичних осіб (18%), але тільки на конкретні витрати, понесені громадянами в попередньому звітному році. До 31 грудня можна подати декларацію про майновий стан і доходи за 2025 рік, підтвердивши своє право на податкову знижку.

Користуються пільгою лише фізичні особи, які не є суб’єктами господарювання, тобто підприємцями. Вони повинні мати офіційну роботу і сплачувати ПДФО з зарплати. Варто пам’ятати, що знижка не переноситься на наступні роки, тому краще не відтягувати процес подання декларації.

На які витрати повертають ПДФО

Перелік витрат міститься у статті 166 Податкового кодексу України і включає такі фінансові розрахунки:

  • оплату за навчання (за себе або членів сім’ї першого ступеня спорідненості);
  • відсотки за користування житловою іпотекою;
  • пожертвування неприбутковим організаціям (не більше 4% від загального річного доходу);
  • страхові платежі за договорами довгострокового страхування життя;
  • внески до недержавних пенсійних фондів;
  • оплату допоміжних репродуктивних технологій (не більше третини річної зарплати);
  • вартість державних послуг усиновлення, включно з митом;
  • витрати на будівництво або купівлю житла в рамках державних програм;
  • оренду житла внутрішньо переміщеними особами, учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни (не більше 30 розмірів мінімальної заробітної плати);
  • придбання акцій юридичних осіб зі статусом резидента Дія Сіті;
  • медичні витрати, окрім косметичного лікування, протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, абортів (з винятками), операцій зі зміни статі, лікування венеричних захворювань (з винятками) тощо;
  • переобладнання автомобіля на газ чи біопаливо.

Якщо загальні витрати не перевищують річний оподатковуваний дохід, то до суми застосовують ставку ПДФО 18%. Зарахування коштів зазвичай відбувається протягом 60 календарних днів з моменту подання декларації про майновий стан і доходи (можна зробити до 31 грудня).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні хочуть встановити пільги для продавців на OLX. Станом на квітень 2026 року вони повинні сплачувати 18% ПДФО та 5% військового збору з доходів. Але ставка може знизитися до 5% після ухвалення відповідного законопроєкту.

Також Новини.LIVE розповідали, за перевезення яких товарів українці не повинні сплачувати митні платежі на кордоні. Йдеться про податок на додану вартість, адміністративні збори, акциз і безпосередньо мито. Пільга поширюється на продукцію, яка не перевищує ліміт вартості та ваги.

податки витрати податкова пільга
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
