Податкова знижка у 2026: хто може скористатися і в яких випадках повертають гроші

Купюри гривні у конверті.

Деякі українці можуть заощадити на послугах і товарах, оплачених у 2025 році. Податкова знижка дозволяє повернути частину коштів, витрачених у попередньому звітному році. Однак це право поширюється виключно на фізичних осіб, із зарплати яких роботодавці сплачували ПДФО.

Хто може скористатися податковою знижкою

Держава повертає українцям ставку податку на доходи фізичних осіб (18%), але тільки на конкретні витрати, понесені громадянами в попередньому звітному році. До 31 грудня можна подати декларацію про майновий стан і доходи за 2025 рік, підтвердивши своє право на податкову знижку.

Користуються пільгою лише фізичні особи, які не є суб’єктами господарювання, тобто підприємцями. Вони повинні мати офіційну роботу і сплачувати ПДФО з зарплати. Варто пам’ятати, що знижка не переноситься на наступні роки, тому краще не відтягувати процес подання декларації.

На які витрати повертають ПДФО

Перелік витрат міститься у статті 166 Податкового кодексу України і включає такі фінансові розрахунки:

оплату за навчання (за себе або членів сім’ї першого ступеня спорідненості);

відсотки за користування житловою іпотекою;

пожертвування неприбутковим організаціям (не більше 4% від загального річного доходу);

страхові платежі за договорами довгострокового страхування життя;

внески до недержавних пенсійних фондів;

оплату допоміжних репродуктивних технологій (не більше третини річної зарплати);

вартість державних послуг усиновлення, включно з митом;

витрати на будівництво або купівлю житла в рамках державних програм;

оренду житла внутрішньо переміщеними особами, учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни (не більше 30 розмірів мінімальної заробітної плати);

придбання акцій юридичних осіб зі статусом резидента Дія Сіті;

медичні витрати, окрім косметичного лікування, протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, абортів (з винятками), операцій зі зміни статі, лікування венеричних захворювань (з винятками) тощо;

переобладнання автомобіля на газ чи біопаливо.

Якщо загальні витрати не перевищують річний оподатковуваний дохід, то до суми застосовують ставку ПДФО 18%. Зарахування коштів зазвичай відбувається протягом 60 календарних днів з моменту подання декларації про майновий стан і доходи (можна зробити до 31 грудня).

Що ще варто знати українцям

