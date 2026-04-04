Налоговая скидка в 2026: кто может воспользоваться и в каких случаях возвращают деньги

Украинцы могут воспользоваться налоговой скидкой в 2026: что нужно сделать
Некоторые украинцы могут сэкономить на услугах и товарах, оплаченных в 2025 году. Налоговая скидка позволяет вернуть часть средств, потраченных в предыдущем отчетном году. Однако это право распространяется исключительно на физических лиц, с зарплаты которых работодатели уплачивали НДФЛ.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие расходы можно включить в налоговую скидку в 2026 году.
Кто может воспользоваться налоговой скидкой
Государство возвращает украинцам ставку налога на доходы физических лиц (18%), но только на конкретные расходы, понесенные гражданами в предыдущем отчетном году. До 31 декабря можно подать декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2025 год, подтвердив свое право на налоговую скидку.
Пользуются льготой только физические лица, которые не являются субъектами хозяйствования, то есть предпринимателями. Они должны иметь официальную работу и платить НДФЛ с зарплаты. Стоит помнить, что скидка не переносится на следующие годы, поэтому лучше не оттягивать процесс подачи декларации.
На какие расходы возвращают НДФЛ
Перечень расходов содержится в статье 166 Налогового кодекса Украины и включает такие финансовые расчеты:
- оплату за обучение (за себя или членов семьи первой степени родства);
- проценты за пользование жилищной ипотекой;
- пожертвования неприбыльным организациям (не более 4% от общего годового дохода);
- страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни;
- взносы в негосударственные пенсионные фонды;
- оплату вспомогательных репродуктивных технологий (не более трети годовой зарплаты);
- стоимость государственных услуг усыновления, включая пошлину;
- расходы на строительство или покупку жилья в рамках государственных программ;
- аренду жилья внутренне перемещенными лицами, участниками боевых действий или лицами с инвалидностью вследствие войны (не более 30 размеров минимальной заработной платы);
- приобретение акций юридических лиц со статусом резидента Дія Сити;
- медицинские расходы, кроме косметического лечения, протезирования зубов с использованием драгоценных металлов, абортов (с исключениями), операций по смене пола, лечения венерических заболеваний (с исключениями) и т.д;
- переоборудование автомобиля на газ или биотопливо.
Если общие расходы не превышают годовой налогооблагаемый доход, то к сумме применяют ставку НДФЛ 18%. Зачисление денег обычно происходит в течение 60 календарных дней с момента подачи декларации об имущественном состоянии и доходах (можно сделать до 31 декабря).
Что еще нужно знать украинцам
