Налоговая скидка в 2026: кто может воспользоваться и в каких случаях возвращают деньги

Украинцы могут воспользоваться налоговой скидкой в 2026: что нужно сделать

Украинцы могут воспользоваться налоговой скидкой в 2026: что нужно сделать

Дата публикации 4 апреля 2026 19:15
Купюры гривны в конверте. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинцы могут сэкономить на услугах и товарах, оплаченных в 2025 году. Налоговая скидка позволяет вернуть часть средств, потраченных в предыдущем отчетном году. Однако это право распространяется исключительно на физических лиц, с зарплаты которых работодатели уплачивали НДФЛ.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие расходы можно включить в налоговую скидку в 2026 году.

Кто может воспользоваться налоговой скидкой

Государство возвращает украинцам ставку налога на доходы физических лиц (18%), но только на конкретные расходы, понесенные гражданами в предыдущем отчетном году. До 31 декабря можно подать декларацию об имущественном состоянии и доходах за 2025 год, подтвердив свое право на налоговую скидку.

Пользуются льготой только физические лица, которые не являются субъектами хозяйствования, то есть предпринимателями. Они должны иметь официальную работу и платить НДФЛ с зарплаты. Стоит помнить, что скидка не переносится на следующие годы, поэтому лучше не оттягивать процесс подачи декларации.

На какие расходы возвращают НДФЛ

Перечень расходов содержится в статье 166 Налогового кодекса Украины и включает такие финансовые расчеты:

  • оплату за обучение (за себя или членов семьи первой степени родства);
  • проценты за пользование жилищной ипотекой;
  • пожертвования неприбыльным организациям (не более 4% от общего годового дохода);
  • страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни;
  • взносы в негосударственные пенсионные фонды;
  • оплату вспомогательных репродуктивных технологий (не более трети годовой зарплаты);
  • стоимость государственных услуг усыновления, включая пошлину;
  • расходы на строительство или покупку жилья в рамках государственных программ;
  • аренду жилья внутренне перемещенными лицами, участниками боевых действий или лицами с инвалидностью вследствие войны (не более 30 размеров минимальной заработной платы);
  • приобретение акций юридических лиц со статусом резидента Дія Сити;
  • медицинские расходы, кроме косметического лечения, протезирования зубов с использованием драгоценных металлов, абортов (с исключениями), операций по смене пола, лечения венерических заболеваний (с исключениями) и т.д;
  • переоборудование автомобиля на газ или биотопливо.

Если общие расходы не превышают годовой налогооблагаемый доход, то к сумме применяют ставку НДФЛ 18%. Зачисление денег обычно происходит в течение 60 календарных дней с момента подачи декларации об имущественном состоянии и доходах (можно сделать до 31 декабря).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине хотят установить льготы для продавцов на OLX. По состоянию на апрель 2026 года они должны платить 18% НДФЛ и 5% военного сбора с доходов. Но ставка может снизиться до 5% после принятия соответствующего законопроекта.

Также Новини.LIVE рассказывали, за перевозку каких товаров украинцы не должны платить таможенные платежи на границе. Речь идет о налоге на добавленную стоимость, административных сборах, акцизе и непосредственно пошлине. Льгота распространяется на продукцию, которая не превышает лимит стоимости и веса.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
