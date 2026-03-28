Продажа товаров через OLX: Гетманцев объяснил, введут ли новый налог

Министерство финансов Украины обнародовало законопроект о внесении изменений в налоговое законодательство, согласно обязательствам перед Международным валютным фондом. Одна из норм касается продажи товаров через OLX. Для украинцев планируют ввести льготы и уменьшить финансовую нагрузку.

Об этом рассказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE.

Лимит на доходы и ставка налога

Минфин предложил пересмотреть систему налогообложения доходов, полученных от цифровых платформ. Речь идет о продаже любых товаров через OLX. При этом никто не говорит о введении нового налога.

По состоянию на 2026 год украинское законодательство обязывает граждан облагать доходы по ставке 23% — 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора. Эта норма не новая, она действует уже более 20 лет. А Министерство финансов хочет ввести льготные условия на продажу товаров любыми людьми на сумму 2 000 евро (100 000 грн).

Если человек захочет продать на портале OLX подержанный телефон, ноутбук или другую личную вещь, стоимость которой не превысит 2 000 евро, ему не придется платить налог и декларировать доход. А когда сумма выйдет за пределы лимита, ставка налога будет находиться на уровне всего 5%.

"Сегодня вы должны задекларировать деньги, которые получите с продажи товара на OLX. Эта норма действует уже более 20 лет. И должны заплатить на счет бюджета 23% от суммы", — отметил Даниил Гетманцев.

По словам спикера, сумма 2 000 евро определена в европейских директивах — это имплементация норм законодательства ЕС в законодательство Украины. Именно поэтому наши партнеры требуют принятия этого законопроекта.

Штрафует ли налоговая за продажу товаров через OLX

Несистематическая продажа товаров — несколько раз в год — не считается хозяйственной деятельностью, поэтому за реализацию старого телефона, одежды или планшета штрафы не предусмотрены. В то же время не помешает задекларировать полученный доход и уплатить 23% налога.

С другой стороны, регулярную продажу однотипных товаров могут квалифицировать как введение бизнеса. Если налоговая придет с проверкой и узнает об отсутствии регистрации ФЛП, то может начислить финансовое обязательство.

Во-первых, за деятельность без регистрации предпринимателю грозит административная ответственность в размере 17 000-34 000 грн, плюс контролирующий орган начислит на весь доход 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Что еще нужно знать украинцам

