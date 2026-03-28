Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Продажа товаров через OLX: Гетманцев объяснил, введут ли новый налог

Продажа товаров через OLX: Гетманцев объяснил, введут ли новый налог

Ua ru
Дата публикации 28 марта 2026 10:12
Украинцы должны платить налог с продажи товаров онлайн. Фото: УНИАН, Pixabay. Коллаж: Новини.LIVE

Министерство финансов Украины обнародовало законопроект о внесении изменений в налоговое законодательство, согласно обязательствам перед Международным валютным фондом. Одна из норм касается продажи товаров через OLX. Для украинцев планируют ввести льготы и уменьшить финансовую нагрузку.

Об этом рассказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE.

Лимит на доходы и ставка налога

Минфин предложил пересмотреть систему налогообложения доходов, полученных от цифровых платформ. Речь идет о продаже любых товаров через OLX. При этом никто не говорит о введении нового налога.

По состоянию на 2026 год украинское законодательство обязывает граждан облагать доходы по ставке 23% — 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора. Эта норма не новая, она действует уже более 20 лет. А Министерство финансов хочет ввести льготные условия на продажу товаров любыми людьми на сумму 2 000 евро (100 000 грн).

Если человек захочет продать на портале OLX подержанный телефон, ноутбук или другую личную вещь, стоимость которой не превысит 2 000 евро, ему не придется платить налог и декларировать доход. А когда сумма выйдет за пределы лимита, ставка налога будет находиться на уровне всего 5%.

Читайте также:

"Сегодня вы должны задекларировать деньги, которые получите с продажи товара на OLX. Эта норма действует уже более 20 лет. И должны заплатить на счет бюджета 23% от суммы", — отметил Даниил Гетманцев.

По словам спикера, сумма 2 000 евро определена в европейских директивах — это имплементация норм законодательства ЕС в законодательство Украины. Именно поэтому наши партнеры требуют принятия этого законопроекта.

Штрафует ли налоговая за продажу товаров через OLX

Несистематическая продажа товаров — несколько раз в год — не считается хозяйственной деятельностью, поэтому за реализацию старого телефона, одежды или планшета штрафы не предусмотрены. В то же время не помешает задекларировать полученный доход и уплатить 23% налога.

С другой стороны, регулярную продажу однотипных товаров могут квалифицировать как введение бизнеса. Если налоговая придет с проверкой и узнает об отсутствии регистрации ФЛП, то может начислить финансовое обязательство.

Во-первых, за деятельность без регистрации предпринимателю грозит административная ответственность в размере 17 000-34 000 грн, плюс контролирующий орган начислит на весь доход 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы должны платить налог с продажи транспортных средств, однако есть нюанс. Если в течение года реализация состоялась впервые, доход можно не декларировать. Со второй продажи уже придется уплатить 10% налога, а с третьей — 23%.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцев строго штрафуют за продажу контрафактных товаров. Речь идет о вещах, которые имитируют известные бренды, то есть являются подделкой. Такую продукцию изымают прямо на границе во время таможенной проверки, а владельцам грозит штраф до 34 000 грн.

налоги Даниил Гетманцев OLX
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации