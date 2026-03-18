Украинцев строго штрафуют за продажу контрафактных товаров: на какие суммы

Сумочки с логотипами известных брендов, которые могут оказаться контрафактом. Фото: ГПСУ/Facebook

Многие украинцы занимаются перепродажей товаров, например, заказывают продукцию из Китая/маркетплейсов для повторной реализации. Однако из-за невнимательности или незнания законов придется заплатить штраф. Плюс весь товар изымут прямо на границе.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что грозит за продажу контрафактной продукции, ссылаясь на Таможенный кодекс.

Продажа контрафактных товаров

Речь идет о подделке или имитации брендов, в частности когда маркировка/название/логотип и другие знаки различения повторяют оригинал. Apple, Nike, Adidas, Louis Vuitton — большинство известных мировых компаний имеют официальные представительства в Украине, поэтому они активно сотрудничают с таможней для выявления контрафакта.

Нельзя просто заказать из Китая продукцию на продажу и надеяться, что она без проблем пройдет проверку на границе. Пиратские предметы подпадают под статью 476 Таможенного кодекса — перемещение товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности. За это грозит:

штраф в размере от 1000 до 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000-34 000 грн);

конфискация фальсификата.

"Партию останавливает таможня еще на границе — ни к одному покупателю товар не попадает. То есть сам факт ввоза контрафакта уже является нарушением и достаточным основанием для штрафа и конфискации", — уточнил юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Чем рискуют продавцы в Украине

Если товар имитирует дизайн/упаковку известных брендов, его задержат на таможне по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности. Продавцов ждет судебная волокита, чаще всего завершающаяся финансовыми санкциями, конфискация продукции (за которую уже заплачено), административные расходы и запись в реестре судебных решений.

Украинцам стоит тщательно осматривать вещи перед заказом, поскольку любой признак контрафакта может стать основанием для претензий со стороны правообладателя. Повторное несоблюдение законодательных норм повлечет более строгую ответственность, даже если продавец не знал о фальсификации.

Что еще нужно знать украинцам

Частые вопросы

Как перевозить продукты через границу?

Украинцам запрещено перемещать через государственную границу некоторые продукты питания. Строгие ограничения коснулись мяса в любом виде, колбасы, сала, консервов, молочной продукции. На таможне еду конфискуют или заставят самостоятельно утилизировать, а к владельцам могут применить штрафы. В некоторых случаях применяют временный запрет на въезд.

Какая сумма посылок не облагается налогом?

В Украине существует лимит на беспошлинное отправление посылок — до 150 евро. Если стоимость товара превышает эту сумму (включая доставку), придется заплатить налоги, в частности 20% налога на добавленную стоимость и 10% пошлины. Однако налоги накладывают только на размер превышения лимита, а не на всю стоимость груза.