Українців суворо штрафують за продаж контрафактних товарів: на які суми

Сумочки з логотипами відомих брендів, які можуть виявитися контрафактом. Фото: ДПСУ/Facebook

Чимало українців займаються перепродажем товарів, наприклад, замовляють продукцію з Китаю/маркетплейсів для повторної реалізації. Однак через неуважність або незнання законів доведеться заплатити штраф. Плюс весь товар вилучать прямо на кордоні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що загрожує за продаж контрафактної продукції, посилаючись на Митний кодекс.

Продаж контрафактних товарів

Йдеться про підробку чи імітацію брендів, зокрема коли маркування/назва/логотип та інші знаки розрізнення повторюють оригінал. Apple, Nike, Adidas, Louis Vuitton — більшість відомих світових компаній мають офіційні представництва в Україні, тож вони активно співпрацюють з митницею для виявлення контрафакту.

Не можна просто замовити з Китаю продукцію на продаж і сподіватися, що вона без проблем пройде перевірку на кордоні. Піратські предмети підпадають під статтю 476 Митного кодексу — переміщення товарів із порушенням прав інтелектуальної власності. За це загрожує:

штраф у розмірі від 1000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000-34 000 грн);

конфіскація фальсифікату.

"Партію зупиняє митниця ще на кордоні — до жодного покупця товар не потрапляє. Тобто сам факт ввезення контрафакту вже є порушенням і достатньою підставою для штрафу та конфіскації", — уточнив юрист Богдан Янків у власному блозі.

Чим ризикують продавці в Україні

Якщо товар імітує дизайн/упаковку відомих брендів, його затримають на митниці за підозрою порушення прав інтелектуальної власності. Продавців чекає судова тяганина, що найчастіше завершується фінансовими санкціями, конфіскація продукції (за яку вже заплачено), адміністративні витрати і запис у реєстрі судових рішень.

Українцям варто ретельно оглядати речі перед замовленням, оскільки будь-яка ознака контрафакту може стати підставою для претензій з боку правовласника. Повторне недотримання законодавчих норм потягне більш сувору відповідальність, навіть якщо продавець не знав про фальсифікацію.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі українці повинні подати декларацію з акцизного податку до 20 березня 2026 року. Форма звітності змінилася — додаток 5 вилучили, тому вся нумерація змістилася на одну позицію.

Також ми писали, що їстівні гриби можна збирати вже наприкінці зими, але тільки для власного споживання, не на продаж. За комерційний збір без спеціального дозволу передбачені немаленькі штрафи.

Часті запитання

Як перевозити продукти через кордон?

Українцям заборонено переміщувати через державний кордон деякі продукти харчування. Суворі обмеження торкнулися м'яса в будь-якому вигляді, ковбаси, сала, консервів, молочної продукції. На митниці їжу конфіскують або змусять самостійно утилізувати, а до власників можуть застосувати штрафи. В деяких випадках застосовують тимчасову заборону на в’їзд.

Яка сума посилок не оподатковується?

В Україні існує ліміт на безмитне відправлення посилок — до 150 євро. Якщо вартість товару перевищує цю суму (включно з доставкою), доведеться заплатити податки, зокрема 20% податку на додану вартість і 10% мита. Однак податки накладають лише на розмір перевищення ліміту, а не на всю вартість вантажу.