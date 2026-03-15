Збір грибів в Україні: за що доведеться заплатити до 51 грн штрафу

Багато людей вважають, що сезон "тихого полювання" починається лише влітку або восени. Насправді перші їстівні гриби можна знайти вже наприкінці зими та на початку весни. Однак під час їх збору важливо дотримуватися правил, інакше можна отримати штраф.

Про те, на скільки можуть оштрафувати українців за збір грибів навесні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державну екологічну інспекцію Поліського округу.

Чи можна без дозволу збирати гриби у лісі у 2026 році

В Україні громадяни можуть вільно перебувати у державних і комунальних лісах, а у приватних — за дозволом власника. Закон також дозволяє безплатно збирати для власного споживання дикорослі рослини, ягоди, горіхи та гриби.

Про це зазначається у 66 статті Лісового кодексу України. Однак, перебуваючи в лісі, люди повинні:

не погіршувати санітарний стан лісу;

дотримуватися правил пожежної безпеки;

не шкодити відновленню природних ресурсів.

В яких випадках для збору грибів потрібний дозвіл

Якщо гриби, ягоди чи інші лісові ресурси збирають для продажу, потрібен спеціальний документ — лісовий квиток. Його видає лісгосп. У документі зазначаються місце, строки та обсяги збору, а також передбачена сплата рентної плати. Без такого дозволу комерційний збір вважається порушенням.

Який штраф можна отримати за збір грибів в Україні

За збір грибів або ягід для продажу без дозволу передбачена адміністративна відповідальність згідно зі ст. 70 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Навесні 2026 року штраф становить:

для громадян — від 17 до 51 грн;

для посадових осіб — від 51 до 119 грн.

Також можливе покарання за незаконний продаж лікарської чи технічної сировини дикорослих рослин. У такому разі матеріали справи можуть передати до суду.

Як уникнути штрафу

Щоб випадково не порушити правила, українцям варто пам'ятати, що для комерційного збору грибів обов’язково потрібен лісовий квиток. Також у деяких регіонах можуть діяти сезонні обмеження на збір лісових ресурсів.

Тож навіть біля населених пунктів або на узліссях можуть діяти обмеження. Якщо є сумніви щодо того, чи потрібен дозвіл на збір грибів та ягід, варто звернутися до місцевого лісництва.

Які їстівні гриби ростуть в Україні ранньою весною

Навесні у лісах України можна знайти кілька видів їстівних грибів:

Глива звичайна

З’являється одразу після сходження снігу. Найчастіше росте на ослаблених або мертвих деревах, зокрема на тополях і горіхах. Добре зберігається та легко готується.

Саркосцифа червона

Яскравий гриб незвичної форми, який росте з кінця зими до травня. Найчастіше трапляється на вологих ділянках і гнилій деревині. Перед приготуванням його рекомендують відварювати щонайменше 10 хвилин.

Стробілюрус їстівний

Росте у хвойних лісах на старих ялинових шишках. Найчастіше зустрічається групами. Перед вживанням гриб обов’язково потрібно відварити.

Фламуліна оксамитоніжкова

Відомий як зимовий опеньок. Росте з осені до середини березня на різних листяних деревах. Молоді гриби можна їсти разом із ніжками, старші — лише з шапками.

Іудине вухо

Незвичний гриб із желеподібною структурою, який часто росте на бузині. Широко використовується в азійській кухні, зокрема в стравах Китаю та Японії.

Раніше ми писали, що щовесни в Україні багато людей починають палити суху траву та опале листя. Однак це небезпечно для природи і до того ж заборонено законом. Тому по всій країні проводять перевірки, а порушників і штрафують.

Також ми розповідали, що навесні починається сезон збору березового соку. Це корисний природний напій, який зазвичай добувають у лісах. Але робити це потрібно за правилами, інакше можна отримати штраф.