Сбор грибов в Украине: за что придется заплатить до 51 грн штрафа

Женщина собирает грибы.

Многие люди считают, что сезон "тихой охоты" начинается только летом или осенью. На самом деле первые съедобные грибы можно найти уже в конце зимы и в начале весны. Однако во время их сбора важно соблюдать правила, иначе можно получить штраф.

О том, на сколько могут оштрафовать украинцев за сбор грибов весной 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Полесского округа.

Читайте также:

Можно ли без разрешения собирать грибы в лесу в 2026 году

В Украине граждане могут свободно находиться в государственных и коммунальных лесах, а в частных — с разрешения владельца. Закон также позволяет бесплатно собирать для собственного потребления дикорастущие растения, ягоды, орехи и грибы.

Об этом говорится в 66 статье Лесного кодекса Украины. Однако, находясь в лесу, люди должны:

не ухудшать санитарное состояние леса;

соблюдать правила пожарной безопасности;

не вредить восстановлению природных ресурсов.

В каких случаях для сбора грибов требуется разрешение

Если грибы, ягоды или другие лесные ресурсы собирают для продажи, нужен специальный документ — лесной билет. Его выдает лесхоз. В документе указываются место, сроки и объемы сбора, а также предусмотрена уплата рентной платы. Без такого разрешения коммерческий сбор считается нарушением.

Какой штраф можно получить за сбор грибов в Украине

За сбор грибов или ягод для продажи без разрешения предусмотрена административная ответственность согласно ст. 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Весной 2026 года штраф составляет:

для граждан — от 17 до 51 грн;

для должностных лиц — от 51 до 119 грн.

Также возможно наказание за незаконную продажу лекарственного или технического сырья дикорастущих растений. В таком случае материалы дела могут передать в суд.

Как избежать штрафа

Чтобы случайно не нарушить правила, украинцам стоит помнить, что для коммерческого сбора грибов обязательно нужен лесной билет. Также в некоторых регионах могут действовать сезонные ограничения на сбор лесных ресурсов.

Поэтому даже возле населенных пунктов или на опушках леса могут действовать ограничения. Если есть сомнения относительно того, нужно ли разрешение на сбор грибов и ягод, стоит обратиться в местное лесничество.

Какие съедобные грибы растут в Украине ранней весной

Весной в лесах Украины можно найти несколько видов съедобных грибов:

Вешенка обыкновенная

Появляется сразу после схода снега. Чаще всего растет на ослабленных или мертвых деревьях, в частности на тополях и орехах. Хорошо хранится и легко готовится.

Саркосцифа красная

Яркий гриб необычной формы, который растет с конца зимы до мая. Чаще всего встречается на влажных участках и гнилой древесине. Перед приготовлением его рекомендуют отваривать не менее 10 минут.

Стробилюрус съедобный

Растет в хвойных лесах на старых еловых шишках. Чаще всего встречается группами. Перед употреблением гриб обязательно нужно отварить.

Фламулина бархатистоножковая

Известен как зимний опенок. Растет с осени до середины марта на различных лиственных деревьях. Молодые грибы можно есть вместе с ножками, старшие — только с шапками.

Иудино ухо

Необычный гриб с желеобразной структурой, который часто растет на бузине. Широко используется в азиатской кухне, в частности в блюдах Китая и Японии.

Ранее мы писали, что каждую весну в Украине многие люди начинают жечь сухую траву и опавшие листья. Однако это опасно для природы и к тому же запрещено законом. Поэтому по всей стране проводят проверки, а нарушителей и штрафуют.

Также мы рассказывали, что весной начинается сезон сбора березового сока. Это полезный природный напиток, который обычно добывают в лесах. Но делать это нужно по правилам, иначе можно получить штраф.