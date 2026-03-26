Налог с продажи автомобиля: ставки в 2026 году и когда можно не платить

Автомобили на дорогах Киева.

В украинцев, которые продали транспортное средство в 2026 году, может возникнуть налоговый долг. Потому что не все знают, в каких случаях владельцы автомобилей или мопедов обязаны платить налоги в государственный бюджет. Ставка зависит от количества проданных объектов движимого имущества в течение года.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Налоговый кодекс Украины.

Какие налоги с продажи автомобиля

Норма пункта 173.2 статьи 173 НКУ гласит: продажа одного транспортного средства в течение года вообще не облагается налогом. То есть бывшему владельцу не нужно платить налоги с полученного дохода и декларировать его в годовой отчетности.

В то же время, начиная со второй продажи, ставка налога возрастает. Это предусмотрено пунктом 2 статьи 167 НКУ. Вторая реализация автомобиля, мотоцикла или мопеда требует уплаты 5% от суммы (только в пределах одного календарного года). Плюс будет начисление 5% военного сбора.

Наконец, третья и каждая последующая продажа движимого имущества облагается налогом по ставке 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора. Ко всему, льгота на первую реализацию не действует, когда заходит речь о грузовиках, прицепах и автобусах — сразу необходимо платить 5% + 5%.

С какой суммы платить налоги

Кажется очевидным, что НДФЛ и военный сбор начисляют на сумму, указанную в договоре купли-продажи. Однако есть важный нюанс, связанный с попыткой уменьшить финансовое обязательство.

"Цена не может быть ниже среднерыночной стоимости соответствующего транспортного средства или его рыночной стоимости, определенной в соответствии с законом", — уточнил юрист Богдан Янкив в своем блоге.

То есть продажа автомобиля по заниженной цене не приведет к уменьшению налоговой нагрузки. Бывшему владельцу все равно придется начислить ставку на рыночную стоимость движимого имущества.

Что еще нужно знать украинцам

Частые вопросы

Как декларировать продажу автомобиля в Украине?

Продажа движимого имущества требует подачи Декларации об имущественном состоянии и доходах. Однако не всегда нужно указывать прибыль от реализации транспортного средства. Если продажа первая — декларация не нужна, если вторая или любая последующая — придется заполнить отчетность. Документ подается до 1 мая года, следующего за отчетным, а налоги уплачиваются до 1 августа.

Какие документы нужны для продажи авто в Украине?

Чтобы успешно продать транспортное средство в Украине, продавец должен подготовить полный пакет документов. В частности свой паспорт и идентификационный код, свидетельство о регистрации ТС и договор купли-продажи. В случае продажи от имени владельца необходима нотариальная доверенность. Переоформление осуществляется в сервисном центре МВД или любого нотариуса.