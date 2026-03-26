Податок із продажу автомобіля: ставки у 2026 році і коли можна не платити

В українців, які продали транспортний засіб у 2026 році, може виникнути податковий борг. Бо не всі знають, в яких випадках власники автомобілів або мопедів зобов’язані сплачувати податки в державний бюджет. Ставка залежить від кількості проданих об’єктів рухомого майна протягом року.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Податковий кодекс України.

Які податки з продажу автомобіля

Норма пункту 173.2 статті 173 ПКУ говорить: продаж одного транспортного засобу протягом року взагалі не оподатковується. Тобто колишньому власнику не потрібно сплачувати податки з отриманого доходу і декларувати його в річній звітності.

Водночас, починаючи з другого продажу, ставка податку зростає. Це передбачено пунктом 2 статті 167 ПКУ. Друга реалізація автомобіля, мотоцикла чи мопеда вимагає сплати 5% від суми (лише в межах одного календарного року). Плюс вимагається нарахування 5% військового збору.

Нарешті, третій і кожен наступний продаж рухомого майна оподатковується за ставкою 18% ПДФО плюс 5% військового збору. До всього, пільга на першу реалізацію не діє, коли заходить мова про вантажівки, причепи та автобуси — одразу необхідно сплачувати 5% + 5%.

З якої суми сплачувати податки

Здається очевидним, що ПДФО і військовий збір нараховують на суму, вказану в договорі купівлі-продажу. Однак є важливий нюанс, пов'язаний із намаганням применшити фінансове зобов’язання.

"Ціна не може бути нижчою за середньоринкову вартість відповідного транспортного засобу або його ринкову вартість, визначену згідно із законом", — уточнив юрист Богдан Янків у власному блозі.

Тобто продаж автомобіля за заниженою ціною не призведе до зменшення податкового навантаження. Колишньому власнику все одно доведеться нарахувати ставку на ринкову вартість рухомого майна.

Що ще варто знати українцям

Часті запитання

Як декларувати продаж автомобіля в Україні?

Продаж рухомого майна вимагає подання Декларації про майновий стан і доходи. Однак не завжди потрібно вказувати прибуток від реалізації транспортного засобу. Якщо продаж перший — декларація не потрібна, якщо другий чи будь-який наступний — доведеться заповнити звітність. Документ подається до 1 травня року, наступного за звітним, а податки сплачуються до 1 серпня.

Які документи потрібні для продажу авто в Україні?

Щоб успішно продати транспортний засіб в Україні, продавець повинен підготувати повний пакет документів. Зокрема свій паспорт та ідентифікаційний код, свідоцтво про реєстрацію ТЗ і договір купівлі-продажу. У разі продажу від імені власника необхідна нотаріальна довіреність. Переоформлення здійснюється у сервісному центрі МВС чи будь-якого нотаріуса.