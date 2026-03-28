Продаж товарів через OLX: Гетманцев пояснив, чи введуть новий податок

Міністерство фінансів України оприлюднило законопроєкт про внесення змін до податкового законодавства, згідно з зобов’язаннями перед Міжнародним валютним фондом. Одна з норм стосується продажу товарів через OLX. Для українців планують запровадити пільги і зменшити фінансове навантаження.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE.

Ліміт на доходи і ставка податку

Мінфін запропонував переглянути систему оподаткування доходів, отриманих від цифрових платформ. Йдеться про продаж будь-яких товарів через OLX. Водночас ніхто не говорить про запровадження нового податку.

Станом на 2026 рік українське законодавство зобов'язує громадян оподатковувати доходи за ставкою 23% — 18% ПДФО плюс 5% військового збору. Ця норма не нова, вона діє вже понад 20 років. Натомість Міністерство фінансів хоче ввести пільгові умови на продаж товарів будь-якими людьми на суму 2 000 євро (100 000 грн).

Якщо фізична особа захоче продати на порталі OLX вживаний телефон, ноутбук чи іншу особисту річ, вартість якої не перевищить 2 000 євро, їй не доведеться сплачувати податок і декларувати дохід. А коли сума вийде за межі ліміту, ставка податку буде перебувати на рівні всього 5%.

"Сьогодні ви маєте задекларувати гроші, які отримаєте з продажу товару на OLX. Ця норма діє вже більше 20 років. І маєте заплатити на рахунок бюджету 23% від суми", — зазначив Данило Гетманцев.

За словами спікера, сума 2 000 євро визначена в європейських директивах — це імплементація норм законодавства ЄС до законодавства України. Саме тому наші партнери вимагають ухвалення цього законопроєкту.

Чи штрафує податкова за продаж товарів через OLX

Несистематичний продаж товарів — кілька разів на рік — не вважається господарською діяльністю, тому за реалізацію старого телефона, одягу чи планшета штрафи не передбачені. Водночас не завадить задекларувати отриманий дохід і сплатити 23% податку.

З іншого боку, регулярний продаж однотипних товарів можуть кваліфікувати як введення бізнесу. Якщо податкова прийде з перевіркою і дізнається про відсутність реєстрації ФОП, то може нарахувати фінансове зобов'язання.

По-перше, за діяльність без реєстрації підприємця загрожує адміністративна відповідальність у розмірі 17 000-34 000 грн, плюс контролюючий орган нарахує на весь дохід 18% ПДФО і 5% військового збору.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що українці повинні сплачувати податок з продажу транспортних засобів, однак є нюанс. Якщо протягом року реалізація відбулася вперше, дохід можна не декларувати. З другого продажу вже доведеться сплатити 10% податку, а з третього — 23%.

Також Новини.LIVE розповідали, що українців суворо штрафують за продаж контрафактних товарів. Йдеться про речі, які імітують відомі бренди, тобто є підробкою. Таку продукцію вилучають прямо на кордоні під час митної перевірки, а власникам загрожує штраф до 34 000 грн.