Продаж товарів через OLX: 3 випадки, коли потрібно видавати чеки покупцям

Чимало українців продають товари через спеціалізований портал оголошень OLX. Хтось намагається позбутися особистих вживаних речей, а комусь потрібна платформа для комерції. Виникає питання, в яких випадках продавцям необхідно встановити реєстратор розрахункових операцій (РРО) і видавати чеки.

Три випадки, коли чек не потрібен

В законі "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (стаття 9) визначили легальні випадки, коли продавці можуть обійтися без РРО та видачі фіскальних чеків. Наприклад, якщо гроші надходять безпосередньо на рахунок через юрособи з банківською ліцензією.

На практиці це такі конкретні ситуації:

покупець відправляє оплату зі свого рахунку на карту продавця через реквізити IBAN;

покупець вносить готівку через касу банку;

покупець вносить готівку через платіжний термінал, який належить банківській установі.

"Якщо клієнт на OLX побачив ваші реквізити, відкрив мобільний банк і зробив переказ — це банківська операція. Чек не потрібен. Те саме стосується QR-коду, який веде безпосередньо на ваші IBAN-реквізити", — зазначив юрист Богдан Янків у власному блозі.

Хто повинен видавати фіскальні чеки

Важливо розуміти, що сам факт зарахування коштів через IBAN не завжди гарантує звільнення від РРО. Такий формат рахунків мають не лише банки, але й небанківські фінансові установи. Головне правило для застосування пільги — рахунок повинен обслуговуватися банком.

Про це йдеться у листі Державної податкової служби від 29.09.2025 № 1057/2/99-00-21-01-01-02. Тому поширені ситуації, коли без реєстратора розрахункових операцій не обійтися, включають:

проведення накладеного платежу через Нову пошту;

оплату через NovaPay чи інші небанківські фінустанови;

здійснення інтернет-еквайрингу (оплата за посиланням).

Як видно, обов’язок видавати чеки формується залежно від способу здійснення розрахунків. Пільгою можуть користуватися лише ті продавці на OLX, які отримують кошти через банки (IBAN, готівка в касі, термінали).

Що ще варто знати українцям

Часті запитання

Кому з ФОП не потрібен РРО в Україні?

Реєстратор розрахункових операцій не потрібен ФОП, які знаходяться на територіях ведення бойових дій, а також підприємцям 1 групи спрощеної системи оподаткування (продавці на ринках). Інші представники бізнесу теж можуть не застосовувати РРО, якщо приймають оплату за товари на рахунки, використовуючи установи з банківськими ліцензіями.

Які правила застосування РРО при наданні послуг в Україні?

Чеки видають не лише за проданий товар, але й за надану послугу. Обов’язок використання РРО лежить на ФОП 2-4 групи єдиного податку, які приймають гроші готівкою, карткою (через POS-термінал) або за допомогою інтернет-еквайрингу. В таких випадках клієнт має отримати розрахунковий документ, тобто чек.