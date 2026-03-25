Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Продажа товаров через OLX: 3 случая, когда нужно выдавать чеки покупателям

Продажа товаров через OLX: 3 случая, когда нужно выдавать чеки покупателям

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 07:15
Оплата картой через POS-терминал. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы продают товары через специализированный портал объявлений OLX. Кто-то пытается избавиться от личных подержанных вещей, а кому-то нужна платформа для коммерции. Возникает вопрос, в каких случаях продавцам необходимо установить регистратор расчетных операций (РРО) и выдавать чеки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, когда продавцам на OLX нужен РРО/ПРРО.

Три случая, когда чек не нужен

В законе "О применении регистраторов расчётных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" (статья 9) определили легальные случаи, когда продавцы могут обойтись без РРО и выдачи фискальных чеков. Например, если деньги поступают непосредственно на счет через юрлица с банковской лицензией.

На практике это такие конкретные ситуации:

  • покупатель отправляет оплату со своего счета на карту продавца через реквизиты IBAN;
  • покупатель вносит наличные через кассу банка;
  • покупатель вносит наличные через платежный терминал, принадлежащий банковскому учреждению.

"Если клиент на OLX увидел ваши реквизиты, открыл мобильный банк и сделал перевод — это банковская операция. Чек не нужен. То же касается QR-кода, который ведет непосредственно на ваши IBAN-реквизиты", — отметил юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Кто должен выдавать фискальные чеки

Важно понимать, что сам факт зачисления средств через IBAN не всегда гарантирует освобождение от РРО. Такой формат счетов имеют не только банки, но и небанковские финансовые учреждения. Главное правило для применения льготы — счет должен обслуживаться банком.

Об этом говорится в письме Государственной налоговой службы от 29.09.2025 № 1057/2/99-00-21-01-01-02. Поэтому распространенные ситуации, когда без регистратора расчетных операций не обойтись, включают:

  • проведение наложенного платежа через Новую почту;
  • оплату через NovaPay или другие небанковские финучреждения;
  • осуществление интернет-эквайринга (оплата по ссылке).

Как видно, обязанность выдавать чеки формируется в зависимости от способа осуществления расчетов. Льготой могут пользоваться только те продавцы на OLX, которые получают деньги через банки (IBAN, наличные в кассе, терминалы).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, на портале OLX есть много объявлений о продаже украинских монет. Владельцы избавляются от старых копеек (преимущественно 1992 года чеканки), поскольку нумизматы дорого за них платят.

Также мы писали, что делать потребителям в супермаркетах, если сумма в ценнике и расходы на кассе не сходятся. Покупатель может отказаться от товара или потребовать от кассира посчитать продукт по ценнику.

Частые вопросы

Кому из ФЛП не нужен РРО в Украине?

Регистратор расчетных операций не нужен ФЛП, которые находятся на территориях ведения боевых действий, а также предпринимателям 1 группы упрощенной системы налогообложения (продавцы на рынках). Другие представители бизнеса тоже могут не применять РРО, если принимают оплату за товары на счета, используя учреждения с банковскими лицензиями.

Какие правила применения РРО при предоставлении услуг в Украине?

Чеки выдают не только за проданный товар, но и за оказанную услугу. Обязанность использования РРО лежит на ФЛП 2-4 группы единого налога, которые принимают деньги наличными, карточкой (через POS-терминал) или с помощью интернет-эквайринга. В таких случаях клиент должен получить расчетный документ, то есть чек.

OLX продажа чеки РРО
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации