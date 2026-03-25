Продажа товаров через OLX: 3 случая, когда нужно выдавать чеки покупателям

Оплата картой через POS-терминал.

Многие украинцы продают товары через специализированный портал объявлений OLX. Кто-то пытается избавиться от личных подержанных вещей, а кому-то нужна платформа для коммерции. Возникает вопрос, в каких случаях продавцам необходимо установить регистратор расчетных операций (РРО) и выдавать чеки.

Три случая, когда чек не нужен

В законе "О применении регистраторов расчётных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" (статья 9) определили легальные случаи, когда продавцы могут обойтись без РРО и выдачи фискальных чеков. Например, если деньги поступают непосредственно на счет через юрлица с банковской лицензией.

На практике это такие конкретные ситуации:

покупатель отправляет оплату со своего счета на карту продавца через реквизиты IBAN;

покупатель вносит наличные через кассу банка;

покупатель вносит наличные через платежный терминал, принадлежащий банковскому учреждению.

"Если клиент на OLX увидел ваши реквизиты, открыл мобильный банк и сделал перевод — это банковская операция. Чек не нужен. То же касается QR-кода, который ведет непосредственно на ваши IBAN-реквизиты", — отметил юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Кто должен выдавать фискальные чеки

Важно понимать, что сам факт зачисления средств через IBAN не всегда гарантирует освобождение от РРО. Такой формат счетов имеют не только банки, но и небанковские финансовые учреждения. Главное правило для применения льготы — счет должен обслуживаться банком.

Об этом говорится в письме Государственной налоговой службы от 29.09.2025 № 1057/2/99-00-21-01-01-02. Поэтому распространенные ситуации, когда без регистратора расчетных операций не обойтись, включают:

проведение наложенного платежа через Новую почту;

оплату через NovaPay или другие небанковские финучреждения;

осуществление интернет-эквайринга (оплата по ссылке).

Как видно, обязанность выдавать чеки формируется в зависимости от способа осуществления расчетов. Льготой могут пользоваться только те продавцы на OLX, которые получают деньги через банки (IBAN, наличные в кассе, терминалы).

Что еще нужно знать украинцам

Частые вопросы

Кому из ФЛП не нужен РРО в Украине?

Регистратор расчетных операций не нужен ФЛП, которые находятся на территориях ведения боевых действий, а также предпринимателям 1 группы упрощенной системы налогообложения (продавцы на рынках). Другие представители бизнеса тоже могут не применять РРО, если принимают оплату за товары на счета, используя учреждения с банковскими лицензиями.

Какие правила применения РРО при предоставлении услуг в Украине?

Чеки выдают не только за проданный товар, но и за оказанную услугу. Обязанность использования РРО лежит на ФЛП 2-4 группы единого налога, которые принимают деньги наличными, карточкой (через POS-терминал) или с помощью интернет-эквайринга. В таких случаях клиент должен получить расчетный документ, то есть чек.