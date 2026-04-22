Налог на роскошь требует значительных затрат: какие ставки и кто должен платить

Налог на роскошь в Украине.

Некоторые украинцы должны платить нетипичные налоги в 2026 году. Речь идет о так называемом "налоге на роскошь", который распространяется на транспортные средства (легковые автомобили) и объекты недвижимого имущества. В то же время не все владельцы машин или квартир обязаны тратить деньги по закону.

Транспортный налог

Он утвержден статьей 267 Налогового кодекса Украины и распространяется на легковые автомобили, которые соответствуют двум критериям одновременно:

с выпуска прошло не более пяти лет (включительно);

среднерыночная стоимость составляет более 375 размеров минимальной заработной платы (не менее 3 млн гривен в 2026 году).

Чтобы было легче определять, действительно ли автомобиль подпадает под налог на роскошь, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства ежегодно публикует список моделей, подлежащих налогообложению.

В частности деньги должны платить владельцы BMW, Porsche, Tesla, Land Rover, Mercedes-Benz, Lexus и др. За каждое такое транспортное средство в собственности необходимо платить 25 000 грн ежегодно.

Налог на недвижимое имущество

Речь идет о квартирах и домах, площадь которых превышает установленный лимит. Согласно статье 266 НКУ, налог на роскошь применяют к объектам недвижимости с такой избыточной площадью:

для квартир — более 60 кв.м;

для домов — более 120 кв.м;

для квартиры и дома — свыше 180 кв.м.

Налог на роскошь взимается исключительно с "избыточных" квадратных метров. Кроме того, предусматривается отдельный ежегодный фиксированный платеж в размере 25 000 грн на недвижимость площадью более 300 или 500 кв.м. (для квартиры и дома соответственно).

Ставку утверждает местная власть, однако размер налога не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за 1 кв.м. В 2026 году нужно ориентироваться на МЗП, установленную на 1 января 2025-го. Узнать ставку налога на недвижимое имущество можно на сайте Государственной налоговой службы Украины в своем регионе.

