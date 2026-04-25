Налоговые льготы в Украине: что должны знать ФЛП со статусом УБД в 2026 году

Украинцы со статусом участника боевых действий могут рассчитывать на различные государственные гарантии. Льготы для УБД включают скидки на коммунальные услуги, социальные и медицинские привилегии и пр. Не помешает узнать, предусмотрены ли налоговые льготы для участников боевых действий, имеющих зарегистрированный ФЛП.

Налоговые льготы для ФЛП со статусом УБД

Украинское законодательство не содержит конкретных льгот или государственных гарантий по основным налоговым платежам, связанным с предпринимательской деятельностью, если заходит речь об участниках боевых действий.

Речь идет непосредственно об УБД, которые уволились с военной службы и зарегистрированы физическими лицами-предпринимателями. Другими словами, украинцы должны уплачивать все необходимые налоги и сборы в определенные сроки на общих основаниях.

Аналогичная ситуация с единым социальным взносом. В законе "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" нет специальных положений об освобождении от ЕСВ для предпринимателей со статусом участника боевых действий.

Читайте также:

Налоговые льготы действительно существуют для УБД, но они распространяются на физическое лицо, а не ФЛП. Представители бизнеса обязаны пополнять государственный бюджет военным сбором, ЕСВ и единым налогом.

Налоговые льготы для физических лиц

Участники боевых действий — действующие военные могут рассчитывать на освобождение от уплаты налогов, сборов и взносов на период службы. Это правило распространяется на физических лиц-предпринимателей, которые не уволились из рядов Вооруженных сил Украины.

Также для УБД предусмотрели отмену земельного налога на один участок каждого вида в пределах норм, определенных законом. Речь идет об участках для ведения личного хозяйства, строительства дома, садоводства и др.

Плюс физические лица освобождаются от уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в пределах нормативов. Ко всему, участники боевых действий могут воспользоваться налоговой скидкой, если не получают бюджетных выплат и не владеют жилой недвижимостью за пределами оккупированных территорий.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что грозит ФЛП, которые управляют интернет-магазином. Некоторые ошибки строго наказываются, в частности взысканием крупного штрафа и аннулированием единого налога. Среди распространенных нарушений — отсутствие регистратора расчетных операций, использование запрещенных способов расчета и неправильный выбор группы.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто должен платить налог на роскошь в 2026 году. Речь идет о транспорте стоимостью более 375 размеров минимальной зарплаты и недвижимости, площадь которой превышает установленные лимиты. Фиксированные платежи находятся на уровне 25 000 грн ежемесячно.