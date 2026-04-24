Штрафы для работодателей в Украине: что грозит за невыплату и сокращение зарплаты

Штрафы для работодателей из-за задержки зарплаты. Фото: Pexels, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторым работодателям грозят серьезные штрафы в 2026 году. Нарушение трудового законодательства не проходит безнаказанно. Особенно когда заходит речь о несоблюдении требований по выплате зарплаты наемным сотрудникам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что грозит работодателям за задержку, сокращение или невыплату зарплаты.

Выплата денег не в полном объеме

Если руководитель без уважительной причины и предварительного согласования с работником начисляет уменьшенную сумму за выполнение должностных обязанностей, его могут привлечь к административной и уголовной ответственности. По состоянию на 2026 год действуют такие штрафные санкции за несоблюдение закона:

от 510 до 1 700 грн (статья 41 Кодекса об административных правонарушениях);

от 1 700 до 5 100 грн (в случае повторного привлечения по статье 41 КУоАП в течение года);

три минимальные зарплаты, то есть 25 941 грн (статья 265 Кодекса законов о труде);

от 8 500 до 17 000 грн в случае безосновательной невыплаты зарплаты за более чем один месяц (статья 175 Уголовного кодекса);

от 17 000 до 25 500 грн за нецелевое использование средств, предназначенных для выплаты работникам (статья 175 УКУ).

Уголовной ответственности удастся избежать, если осуществить начисление денег сотрудникам в полном объеме до принятия судебного решения.

Нарушение сроков выплаты зарплаты

Должностных лиц на предприятиях и ФЛП ждет аналогичный штраф по статье 41 КУоАП (от 510 до 5 100 грн). Стоит уточнить, что сроки привлечения к ответственности ограничены: взыскание могут наложить не позднее трех месяцев с для нарушения трудового законодательства.

Так же придется заплатить три минимальные зарплаты по статье 265 КЗоТ. Расходов удастся избежать, если выполнить предписание об устранении нарушений в полном объеме. Дополнительно применяется уголовная ответственность по статье 175.

Несоблюдение минимальных гарантий в оплате труда

Любые нарушения, связанные с денежным обеспечением работников, подпадают под статью 41 КУоАП. Финансовая ответственность по Кодексу законов о труде немного отличается: применяют статью 265, однако устанавливают штраф в размере двух минзарплат (17 294 грн) за каждого человека, в отношении которого было совершено правонарушение.

