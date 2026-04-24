Штрафи для роботодавців в Україні: що загрожує за невиплату і скорочення зарплати

Деяким роботодавцям загрожують серйозні штрафи у 2026 році. Порушення трудового законодавства не проходить безкарно. Особливо коли заходить мова про недотримання вимог щодо виплати зарплати найманим працівникам.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що загрожує роботодавцям за затримку, скорочення або невиплату зарплати.

Виплата коштів не в повному обсязі

Якщо керівник без поважної причини та попереднього погодження із працівником нараховує зменшену суму за виконання посадових обов’язків, його можуть притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності. Станом на 2026 рік діють такі штрафні санкції за недотримання закону:

від 510 до 1 700 грн (стаття 41 Кодексу про адміністративні правопорушення);

від 1 700 до 5 100 грн (у разі повторного притягнення за статтею 41 КУпАП протягом року);

три мінімальні зарплати, тобто 25 941 грн (стаття 265 Кодексу законів про працю);

від 8 500 до 17 000 грн у випадку безпідставної невиплати зарплати за більш як один місяць (стаття 175 Кримінального кодексу);

від 17 000 до 25 500 грн за нецільове використання коштів, призначених для виплати працівникам (стаття 175 ККУ).

Кримінальної відповідальності вдасться уникнути, якщо здійснити нарахування коштів працівникам у повному обсязі до ухвалення судового рішення.

Порушення строків виплати зарплати

Посадових осіб на підприємствах і ФОПів чекає аналогічний штраф за статтею 41 КУпАП (від 510 до 5 100 грн). Варто уточнити, що терміни притягнення до відповідальності обмежені: стягнення можуть накласти не пізніше трьох місяців із для порушення трудового законодавства.

Так само доведеться заплатити три мінімальні зарплати за статтею 265 КЗпП. Витрат вдасться уникнути, якщо виконати припис про усунення порушень у повному обсязі. Додатково застосовується кримінальна відповідальність за статтею 175.

Недотримання мінімальних гарантій в оплаті праці

Будь-які порушення, пов’язані з грошовим забезпеченням працівників, підпадають під статтю 41 КУпАП. Фінансова відповідальність за Кодексом законів про працю дещо відрізняється: застосовують статтю 265, однак встановлюють штраф у розмірі двох мінзарплат (17 294 грн) за кожну фізичну особу, щодо якої було вчинено правопорушення.

