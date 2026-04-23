Мінімальні зарплати в ЄС: в яких країнах найкращі умови для працівників у квітні

Людина тримає євро в руках. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році у найбагатших країнах ЄС мінімальна зарплата перевищує 2 700 євро, тоді як у деяких країнах-кандидатах вона не дотягує навіть до 200 євро. Однак порівнюючи доходи в цих державах важливо враховувати не лише "номінальні" суми, а й реальну купівельну спроможність — тобто скільки людина реально може купити на ці гроші.

з посиланням на дані Eurostat.

Які мінімальні зарплати платять працівникам в ЄС у 2026 році

Євростат поділяє мінімальну оплату праці на три основні рівні:

Більше ніж 1 500 євро

Абсолютним лідером виступає Люксембург із показником 2 704 євро. До цієї ж групи входять Ірландія (2 391 євро), Німеччина (2 343 євро), Нідерланди (2 295 євро) та Бельгія (2 112 євро). Найнижчий показник серед країн цієї категорії має Франція — 1 823 євро.

Від 1 000 до 1 500 євро

У цьому діапазоні розташувалися Іспанія (1 381 євро), Словенія (1 278 євро), Литва (1 153 євро), Польща (1 139 євро), Кіпр (1 088 євро), Португалія (1 073 євро), Хорватія (1 050 євро) та Греція (1 027 євро).

Менше ніж 1 000 євро

Приблизно половина країн Європи входить саме до цієї групи. Найнижча мінімальна зарплата в ЄС зафіксована в Болгарії — 620 євро. Серед держав-кандидатів платять ще менше: Албанія має 517 євро, Туреччина — 654 євро, Молдова — 319 євро. Україна завершує список із показником 173 євро.

Карта мінімальних зарплат в ЄС у 2026 році. Фото: Скриншот/Євростат

Водночас в Італії, Австрії, Швеції, Данії та Фінляндії загальнонаціональна мінімальна зарплата відсутня — її регулювання здійснюється через галузеві або колективні угоди.

Як відрізняється реальна купівельна спроможність серед країн ЄС

Фахівці Євростат пояснюють, що просто порівнювати зарплати в євро не зовсім правильно, бо в кожній країні різні ціни на життя. Тому використовують показник PPS — він показує, скільки товарів і послуг реально може дозволити собі працівник. У такому перерахунку ситуація трохи змінюється:

перше місце займає Німеччина — 2 157 PPS;

деякі країни з нижчими зарплатами підіймаються в рейтингу через дешевше життя.

Наприклад, Румунія після перерахунку піднялась з 20-го на 12-те місце. А от Чехія та Естонія втрачають позиції через високі ціни.

Варто зазначити, що близько третини країн Європи у 2026 році не переглядали мінімальні зарплати порівняно з попереднім періодом. Найбільше зростання показали Болгарія, Угорщина та Литва — понад 11%.

Попри поступове зростання в окремих країнах, різниця між західною, центральною та східною Європою все ще залишається дуже відчутною, хоча показник купівельної спроможності частково "згладжує" цю різницю.

