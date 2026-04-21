Головна Економіка Мінімальна і середня зарплата директора школи: суми у квітні 2026 року

Дата публікації: 21 квітня 2026 15:05
Зарплата директора школи: на які мінімальні та середні суми може розраховувати
В Україні підвищили зарплати вчителів на 30% з 1 січня 2026 року. Нововведення торкнулося і директорів закладів середньої освіти, отже їх мінімальні та середні доходи виросли. Не завадить дізнатися, на які суми можуть розраховувати керівники шкіл у квітні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки в середньому заробляють директори шкіл в Україні.

Мінімальна зарплата за ЄТС

Щоб дізнатися мінімальний посадовий оклад директора школи, необхідно помножити коефіцієнт його тарифного розряду за ЄТС на базову ставку, яка у 2026 році дорівнює 3 470 грн. Керівнича посада передбачає присвоєння високого ТР — від 14 до 18, згідно з наказом МОН № 557.

Окремо враховується обов’язкове підвищення суми на 40% за постановою Кабінету Міністрів № 1749 і доплата за роботу в несприятливих умовах у розмірі щонайменше 2 000 грн/міс. (залежить від педагогічного навантаження).

Без присвоєння надбавки за престижність праці (від 5% до 30%), вислугу років ( від 10% до 30%), почесне звання, сертифікацію тощо, директор школи може розраховувати на такі мінімальні посадові оклади станом на квітень 2026 року:

  • 14 ТР — від 13 755 грн;
  • 15 ТР — від 14 534 грн;
  • 16 ТР — від 15 553 грн;
  • 17 ТР — від 16 574 грн;
  • 18 ТР — від 17 595 грн.

Зазначимо, це доходи до вирахування обов’язкових податків і зборів. Йдеться про сплату 18% ПДФО та 5% військового збору, тобто "на руки" директори закладів середньої освіти отримують на 23% менше, ніж передбачено розрахунками.

Середня зарплата директора школи

Грошове забезпечення керівника школи зазвичай відчутно відрізняється від мінімально допустимої суми. По-перше, враховується велика кількість надбавок і доплат. По-друге, доходи варіюються залежно від місця роботи, населеного пункту, місцевого фінансування, підпорядкування (державна або приватна школа) тощо.

Мінімальна і середня зарплата директора школи: суми у квітні 2026 року - фото 1
Динаміка середньої зарплати директора школи в Україні. Фото: скриншот

Згідно з даними спеціалізованого кадрового порталу Work.ua, середня заробітна плата директора школи у квітні 2026 року перебуває на рівні 30 000 грн. Цю суму розрахували на основі інформації в кількох десятках відкритих вакансій. Що цікаво, у січні показник становив 37 00 грн, а вже в лютому опустився до 28 500 грн.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки мінімально заробить вчитель початкових класів за квітень 2026 року. Посадовий оклад за Єдиною тарифною сіткою починається від 8 800 грн. Однак існує надбавка за класне керівництво, розмір якої становить 20%.

Також Новини.LIVE розповідали, які суми може отримати педагог без стажу "на руки". Вчителям-новачкам присвоюють 10 або 11 тарифний розряд. Тому мінімальна зарплата з урахуванням обов’язкових надбавок починається від 11 880 грн до сплати податків.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
