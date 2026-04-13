Головна Економіка Зарплати вчителів в Україні: які надбавки і доплати отримують всі педагоги

Зарплати вчителів в Україні: які надбавки і доплати отримують всі педагоги

Дата публікації: 13 квітня 2026 16:10
Зарплати вчителів у квітні: які надбавки передбачені кожному педагогу в Україні
Зарплати вчителів в Україні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні переглянули зарплати вчителів з 1 січня 2026 року. Грошове забезпечення педагогічних працівників збільшилося на 30%, а державні гарантії, тобто обов'язкові надбавки, не скасували. Варто дізнатися, які доплати обов'язково призначають всім вчителям станом на квітень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які надбавки можуть розраховувати всі педагоги в Україні.

Підвищення зарплати вчителів

Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1749, яка встановила обов'язкове підвищення посадових окладів всіх педагогічних та науково-педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти в Україні на 40% з 1 січня 2026 року. При цьому попередню надбавку 10% скасували, тобто загальне збільшення грошового забезпечення становить 30%.

Наприклад, оклад вчителя без категорії за Єдиною тарифною сіткою перебуває на рівні 6 315 грн, а з урахуванням обов'язкового підвищення сума становить 8 841 грн. Це виплата до вирахування 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

Обов'язкові надбавки і доплати

Більшість гарантованих державою надбавок вчителям є ситуативними, тобто їх призначають залежно від індивідуальних обставин. Однак можна виділити дві доплати, передбачені для кожного вчителя в Україні. Йдеться про:

Грошова доплата варіюється і збільшується залежно від педагогічного навантаження. Плюс для працівників у прифронтових регіонах передбачили надбавку щонайменше 4 000 грн/міс. Із такими державними гарантіями зарплата педагогів в Україні може сягати 15 000 грн до вирахування податків і зборів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі вчителі в Україні можуть розраховувати на надбавку до 20% посадового окладу. Її призначають за рішенням керівника закладу освіти на підставі виконання педагогом додаткових обов'язків. Йдеться про наставництво — навчання молодих інтернів на новому робочому місці протягом одного року.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує година роботи вчителя у квітні 2026 року. Якщо брати до уваги 18 годин педагогічного навантаження на тиждень, то година уроку коштує державі щонайменше 122 грн. А якщо мова про повне 40-годинне навантаження, то працівник заробляє від 55 грн/год.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
