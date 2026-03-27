Головна Економіка Зарплати вчителів у квітні 2026 року: мінімальні суми за ЄТС і з надбавками

Зарплати вчителів у квітні 2026 року: мінімальні суми за ЄТС і з надбавками

Дата публікації: 27 березня 2026 10:05
Зарплати вчителів у квітні 2026 року: мінімальні суми за ЄТС і з надбавками
Купюри гривні в конверті. Фото: Новини.LIVE

В Україні давно точаться дискусії щодо справедливої оплати роботи вчителів. З 1 січня 2026 року Кабінет Міністрів ухвалив підвищення посадових окладів педагогів. Не завадить дізнатися, який мінімальний дохід передбачений працівникам у школах станом на квітень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з зарплатами вчителів з 1 квітня.

Посадові оклади за ЄТС

Мінімальний рівень грошового забезпечення вчителя — це посадовий оклад за Єдиною тарифною сіткою. Вона містить 25 розрядів, які присвоюють бюджетникам залежно від професії та посади. Доходи педагогічних працівників окреслюються коефіцієнтами 10-14 тарифних розрядів (ТР), згідно з наказом МОН № 557.

Українці можуть легко дізнатися мінімальний прибуток за ЄТС. Формула проста: помножити коефіцієнт свого ТР на базову ставку, яка у 2026 році дорівнює 3 470 грн. Ми підрахували суми для вчителів різних категорій, які будуть дійсними у квітні:

  • без категорії — від 6 315 грн;
  • друга категорія — від 7 356 грн;
  • перша категорія — від 7 877 грн;
  • вища категорія — від 8 397 грн.

Мінімальні оклади за ЄТС підлягають перерахунку, оскільки Кабінет Міністрів передбачив для педагогів кілька обов’язкових доплат і надбавок.

Скільки отримають вчителі у квітні 2026

Існує кілька обов’язкових підвищень, гарантованих державою. Посадові оклади за Єдиною тарифною сіткою додатково повинні включати:

  • надбавку за престижність праці — щонайменше 5%;
  • доплату за роботу в несприятливих умовах — від 2 000 грн/міс.;
  • підвищення на 40%.

Постанова КМУ від 26.12.2025 № 1749 зобов’язує автоматично збільшувати оклади педагогічних працівників на 40%. З урахуванням усіх доплат мінімальна зарплата вчителя у квітні 2026 року повинна перебувати на такому рівні:

  • 10-11 ТР — від 11 883 грн;
  • 12 ТР — від 13 413 грн;
  • 13 ТР — від 14 179 грн;
  • 14 ТР — від 14 943 грн.

Варто розуміти, що це суми до виплати обов’язкових податків і зборів. Після нарахування 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору доходи будуть зменшені майже на чверть (23%). Однак багатьом працівникам належать інші надбавки, які підвищують зарплати ще на тисячі гривень.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі вчителі можуть розраховувати на надбавку до 50% посадового окладу. Її отримують за складність та напруженість у роботі. Однак розмір не обов’язково буде дорівнювати 50%, це залежить від рішення директора школи.

Також Новини.LIVE розповідали, на які доплати можуть розраховувати вчителі в гірських населених пунктах. Існує спеціальна надбавка в розмірі 25%. Це державна гарантія, що стосується роботи в особливих умовах.

Часті запитання

Яка відпустка у вчителів в Україні?

Згідно зі статтею 6 закону "Про відпустки", тривалість щорічного оплачуваного відпочинку педагогічних працівників обмежується 56 календарними днями. Зазвичай вчителі беруть відпустку під час літніх канікул, хоча є змога піти на відпочинок під час навчального року за потреби. В окремих випадках передбачається додаткова соціальна відпустка (наприклад, виховання двох дітей до 15 років).

Як надбавка за вислугу років вчителям в Україні?

Надбавка за вислугу років є обов’язковою в Україні, однак її призначають за наявності конкретного стажу. Педагогічні працівники можуть розраховувати на надбавку в розмірі 10%, якщо мають стаж понад три роки, 20% — понад 10 років, 30% — більше 20 років. Науковий і педагогічний стаж рахують окремо, оскільки до наукового ще включається навчання в аспірантурі/докторантурі, однак ця діяльність не вважається педагогічним стажем.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
