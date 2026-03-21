Головна Економіка Деякі вчителі можуть розраховувати на надбавку до 50% посадового окладу

Дата публікації: 21 березня 2026 10:12
Вчителька з ученицею біля шкільної дошки. Фото: УНІАН

Зарплати педагогічних працівників залишаються на низькому рівні попри підвищення посадових окладів на 30% з 1 січня 2026 року. Вчителі отримують надбавки, які дозволяють збільшити їх доходи. Серед додаткового грошового забезпечення — надбавка до 50%.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів №1298.

Надбавка 50% до окладу вчителів

Згідно з постановою "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", надбавка 50% встановлюється за складність та напруженість у роботі.

Додаткові гроші виплачують вчителям за:

  • виконання більш складних і відповідальних обов'язків;
  • великий обсяг виконуваної роботи, інтенсивність;
  • якість і своєчасність такої роботи, творчий підхід до її виконання.

Керівники закладів середньої освіти беруть до уваги кваліфікацію педагога, його компетентність, відповідальність і старанність, коли ухвалюють рішення про застосування надбавки. Важливо уточнити: розмір додаткового грошового забезпечення не обов'язково буде максимальним (50%), це залежить від наявності вільних коштів у бюджеті.

Якщо вчитель вже має доплати за високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи, то з урахуванням третьої — за складність і напруженість — загальний розмір не повинен перевищувати половину посадового окладу.

Яка мінімальна зарплата з надбавкою 50%

Раніше ми розповідали, що мінімальний оклад педагогічних працівників у березні 2026 року коливається в діапазоні 8 841-11 755,80 грн. Це суми з урахуванням обов'язкового підвищення на 40% для вчителів із 10-14 тарифними розрядами, але без надбавок.

Виходить, якщо доплата за складність і напруженість праці буде встановлена на максимальному рівні 50%, то зарплати виростуть до:

  • без категорії — 13 261 грн;
  • друга категорія — 15 447 грн;
  • перша категорія — 16 542 грн;
  • вища категорія — 17 634 грн.

Окремо будуть застосовані інші обов'язкові надбавки, наприклад, за роботу в несприятливих умовах і престижність праці. Вказані суми зменшаться на податкове навантаження (18% ПДФО і 5% військового збору), тож "на руки" вчителі отримають менше.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, одна година роботи педагога коштує мінімум 55 грн. Якщо брати до уваги лише норму навантаження, то за годину уроку вчителю без категорії платять орієнтовно 122 грн ("голий" посадовий оклад).

Також ми писали, яку зарплату отримує відомий вчитель-блогер Руслан Ігорович. Він зізнався у соцмережі, що працює на 1,75 ставки, отже може розраховувати на 26 000 грн при навантаженні 31,5 годин.

Часті запитання

Кому з учителів в Україні можуть присвоїти педагогічне звання?

Вчителі в Україні можуть шляхом сертифікації отримати педагогічне звання "старший учитель" або "учитель-методист". Його присвоюють працівникам закладів освіти з високим професійним рівнем і науковими доробками. Наприклад, за впровадження інновацій у навчальний процес або розробку програми. За звання передбачається надбавка до зарплати 10-15%.

Кому з учителів піднімуть зарплати в Україні?

Уряд запланував підвищити посадові оклади вчителів на 20% з нового навчального року, тобто 1 вересня 2026-го. Нововведення торкнеться всіх педагогів без винятків — працівників державних і комунальних закладів освіти: шкіл, дитячих садків, університетів, коледжів, закладів позашкільної та професійної освіти в Україні.

вчителі школи надбавки зарплата
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
