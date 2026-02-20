Відео
Головна Економіка Весняне оновлення — що буде з зарплатами вчителів з 1 березня 2026 року

Весняне оновлення — що буде з зарплатами вчителів з 1 березня 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 11:17
Зарплати вчителів з 1 березня 2026 — до яких мінімальних сум готуватися
Зарплати вчителів у школах залишаться на поточному рівні. Фото: УНІАН

В Україні підвищили доходи педагогічних працівників з 1 січня 2026 року. Тепер зарплати вчителів обов'язково збільшують на 40% і застосовують доплату за роботу в несприятливих умовах. Постає питання, яких сум очікувати в березні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з зарплатами вчителів цієї весни.

Читайте також:

Мінімальний посадовий оклад за ЄТС

Доходи педагогів формуються Єдиною тарифною сіткою — уніфікованою системою оплати праці бюджетників. ЄТС містить 25 тарифних розрядів (ТР) з індивідуальними коефіцієнтами, які присвоюються вчителям залежно від посади і категорії.

Згідно з наказом МОН № 557, шкільні викладачі можуть мати від 10 до 14 ТР. Щоб дізнатися посадовий оклад станом на березень 2026 року, необхідно помножити свій коефіцієнт на базову ставку ЄТС, яка дорівнює 3 470 грн. Мінімальна зарплата педагогічних працівників починається з таких сум:

  • без категорії — від 6 315 грн;
  • друга категорія — від 7 356 грн;
  • перша категорія — від 7 877 грн;
  • вища категорія — від 8 397 грн.

Це доходи без урахування обов'язкових надбавок. Але в березні суми підвищаться на кілька тисяч гривень завдяки доплатам, установленим Кабінетом Міністрів.

Що буде з зарплатами вчителів у березні 2026

Уряд затвердив постанову від 26.12.2025 №1749, згідно з якою посадові оклади педагогів підвищуються на 40%. Це означає, що працівники в українських школах будуть отримувати:

  • 10-11 ТР — від 8 841 грн;
  • 12 ТР — від 10 298,40 грн;
  • 13 ТР — від 11 027,80 грн;
  • 14 ТР — від 11 755,80 грн.

Однак це не єдине обов'язкове збільшення зарплати. Ще потрібно врахувати доплату за роботу в несприятливих умовах відповідно до постанови КМУ від 08.11.2024 р. № 1286. Щомісяця вчителям виплачують 2 000 грн і більше, а в прифронтових громадах сума становить 4 000 грн. Але може вирости залежно від навантаження.

Виходить, у березні 2026 року педагоги можуть розраховувати на мінімальний посадовий оклад від 11 000-13 000 грн. Плюс їм належать інші надбавки, наприклад, за вислугу років, престижність праці, сертифікацію, звання, перевірку зошитів, класне керівництво тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українські педагоги можуть взяти участь у пілотному проєкті державної політики "Гроші ходять за вчителем". Вони отримають кошти розміром 1 500 грн на підвищення кваліфікації чи навчальні курси.

Також ми писали, що буде з зарплатами вчителів з 1 вересня 2026 року. Передбачається збільшення посадових окладів працівників на 20%, тобто загальний показник підвищення становитиме 60% замість нинішніх 40%.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
