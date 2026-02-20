Зарплати вчителів з 1 березня 2026 — до яких мінімальних сум готуватися

Зарплати вчителів у школах залишаться на поточному рівні. Фото: УНІАН

В Україні підвищили доходи педагогічних працівників з 1 січня 2026 року. Тепер зарплати вчителів обов'язково збільшують на 40% і застосовують доплату за роботу в несприятливих умовах. Постає питання, яких сум очікувати в березні.

Мінімальний посадовий оклад за ЄТС

Доходи педагогів формуються Єдиною тарифною сіткою — уніфікованою системою оплати праці бюджетників. ЄТС містить 25 тарифних розрядів (ТР) з індивідуальними коефіцієнтами, які присвоюються вчителям залежно від посади і категорії.

Згідно з наказом МОН № 557, шкільні викладачі можуть мати від 10 до 14 ТР. Щоб дізнатися посадовий оклад станом на березень 2026 року, необхідно помножити свій коефіцієнт на базову ставку ЄТС, яка дорівнює 3 470 грн. Мінімальна зарплата педагогічних працівників починається з таких сум:

без категорії — від 6 315 грн;

друга категорія — від 7 356 грн;

перша категорія — від 7 877 грн;

вища категорія — від 8 397 грн.

Це доходи без урахування обов'язкових надбавок. Але в березні суми підвищаться на кілька тисяч гривень завдяки доплатам, установленим Кабінетом Міністрів.

Що буде з зарплатами вчителів у березні 2026

Уряд затвердив постанову від 26.12.2025 №1749, згідно з якою посадові оклади педагогів підвищуються на 40%. Це означає, що працівники в українських школах будуть отримувати:

10-11 ТР — від 8 841 грн;

12 ТР — від 10 298,40 грн;

13 ТР — від 11 027,80 грн;

14 ТР — від 11 755,80 грн.

Однак це не єдине обов'язкове збільшення зарплати. Ще потрібно врахувати доплату за роботу в несприятливих умовах відповідно до постанови КМУ від 08.11.2024 р. № 1286. Щомісяця вчителям виплачують 2 000 грн і більше, а в прифронтових громадах сума становить 4 000 грн. Але може вирости залежно від навантаження.

Виходить, у березні 2026 року педагоги можуть розраховувати на мінімальний посадовий оклад від 11 000-13 000 грн. Плюс їм належать інші надбавки, наприклад, за вислугу років, престижність праці, сертифікацію, звання, перевірку зошитів, класне керівництво тощо.

Нагадаємо, українські педагоги можуть взяти участь у пілотному проєкті державної політики "Гроші ходять за вчителем". Вони отримають кошти розміром 1 500 грн на підвищення кваліфікації чи навчальні курси.

Також ми писали, що буде з зарплатами вчителів з 1 вересня 2026 року. Передбачається збільшення посадових окладів працівників на 20%, тобто загальний показник підвищення становитиме 60% замість нинішніх 40%.