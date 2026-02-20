Видео
Весеннее обновление — что случится с зарплатами учителей с 1 марта 2026

Весеннее обновление — что случится с зарплатами учителей с 1 марта 2026

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 11:17
Зарплаты учителей с 1 марта 2026 — какие минимальные суммы можно получить
Зарплаты учителей в школах останутся на текущем уровне. Фото: УНИАН

Доходы педагогических сотрудников изменились в лучшую сторону з наступлением 2026 года. Теперь зарплаты учителей обязательно увеличивают на 40% и применяют доплату за работу в неблагоприятных условиях. Возникает вопрос, каких сумм ожидать в марте.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с зарплатами учителей этой весной.

Читайте также:

Минимальный должностной оклад по ЕТС

Доходы педагогов формируются Единой тарифной сеткой — унифицированной системой оплаты труда бюджетников. ЕТС содержит 25 тарифных разрядов (ТР) с индивидуальными коэффициентами, которые присваиваются учителям в зависимости от должности и категории.

Согласно приказу МОН № 557, школьные преподаватели могут иметь от 10 до 14 ТР. Чтобы узнать должностной оклад по состоянию на март 2026 года, необходимо умножить свой коэффициент на базовую ставку ЕТС, которая равна 3 470 грн. Минимальная зарплата педагогических работников начинается с таких сумм:

  • без категории — от 6 315 грн;
  • вторая категория — от 7 356 грн;
  • первая категория — от 7 877 грн;
  • высшая категория — от 8 397 грн.

Это доходы без учета обязательных надбавок. Но в марте суммы повысятся на несколько тысяч гривен благодаря доплатам, установленным Кабинетом Министров.

Что будет с зарплатами учителей в марте 2026

Правительство утвердило постановление от 26.12.2025 №1749, согласно которому должностные оклады педагогов повышаются на 40%. Это означает, что сотрудники в украинских школах будут получать:

  • 10-11 ТР — от 8 841 грн;
  • 12 ТР — от 10 298,40 грн;
  • 13 ТР — от 11 027,80 грн;
  • 14 ТР — от 11 755,80 грн.

Однако это не единственное обязательное увеличение зарплаты. Еще нужно учесть доплату за работу в неблагоприятных условиях в соответствии с постановлением КМУ от 08.11.2024 г. № 1286. Ежемесячно учителям выплачивают 2 000 грн и больше, а в прифронтовых громадах сумма составляет 4 000 грн. Но может вырасти в зависимости от нагрузки.

Получается, в марте 2026 года педагоги могут рассчитывать на минимальный должностной оклад от 11 000-13 000 грн. Плюс им положены другие надбавки, например, за выслугу лет, престижность труда, сертификацию, звание, проверку тетрадей, классное руководство и т.д.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинские педагоги могут принять участие в пилотном проекте государственной политики "Деньги ходят за учителем". Они получат деньги в размере 1 500 грн на повышение квалификации или учебные курсы.

Также мы писали, что будет с зарплатами учителей с 1 сентября 2026 года. Предполагается увеличение должностных окладов сотрудников на 20%, то есть общий показатель повышения составит 60% вместо нынешних 40%.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
