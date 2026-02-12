Зарплаты учителей могут повысить на 20% — когда ждать и какими будут суммы

Деньги в руках. Фото: УНИАН

Украинское правительство обещало педагогическим работникам двухэтапное повышение зарплаты в 2026 году. С 1 января должностные оклады действительно выросли на 30%, а с 1 сентября предполагается надбавка еще 20% к доходу. Возникает вопрос, сколько могут получать учителя в новом учебном году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие минимальные оклады рассчитывать педагогам с 1 сентября 2026 года.

Должностные оклады с 1 января 2026

Народные депутаты Украины проголосовали во втором чтении за принятие Государственного бюджета на 2026 год с правкой о повышении зарплаты учителей на 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября.

Постановление Кабинета Министров "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников" от 26.12.2025 г. №1749 действительно установило надбавку 40% вместо предыдущей 10%.

То есть должностные оклады, которые раньше обязательно повышали на 10%, с 1 января 2026 года начали рассчитывать с доплатой 40%. Благодаря этому минимальные доходы учителей без других надбавок, предусмотренных законом, выросли на несколько тысяч гривен.

Какими будут зарплаты учителей с 1 сентября

Можно предположить, что для выполнения второго этапа обещанного пересмотра денежного обеспечения педагогических сотрудников правительство воспользуется аналогичной схемой: примет постановление о повышении окладов бюджетников на 60% (10% + 30% + 20%), отменяя действие предыдущего документа.

Базовая тарифная ставка по ЕТС (3 470 грн в 2026 году) и коэффициенты останутся неизменными, так что можно узнать потенциальные минимальные зарплаты уже сейчас. Получается, с 1 сентября учителям стоит рассчитывать на такие суммы:

без категории (10-11 разряды) — от 10 104 до 10 937 грн;

вторая категория (12 разряд) — 11 769 грн;

первая категория (13 разряд) — 12 603 грн;

высшая категория (14 разряд) — 13 435 грн.

Плюс нужно добавить надбавку за работу в неблагоприятных условиях — от 2 000 грн ежемесячно в зависимости от педагогической нагрузки (от 4 000 грн — для учителей в прифронтовых регионах). Конечно, если до 1 сентября действие постановления КМУ от 08.11.2024 г. № 1286 не отменят.

Напомним, зарплаты учителей в Украине пострадали из-за уменьшения надбавки за престижность труда. В некоторых школах эту доплату снизили до минимального уровня — 5% вместо традиционных 25-30%.

Также мы писали, какая минимальная зарплата преподавателя в университете по состоянию на февраль 2026 года. Должностные оклады рассчитывают на основе Единой тарифной сетки и коэффициентов, соответствующих разрядам.