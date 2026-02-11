Зарплата преподавателя — какие минимальные суммы получают сотрудники университетов

Лекция в университете. Фото: Unsplash

В Украине повысили зарплаты учителей на 30% с 1 января 2026 года. Обновленный должностной оклад по Единой тарифной сетке предусмотрели также для научно-педагогических работников, то есть преподавателей в университетах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько минимально зарабатывают преподаватели ЗВО по состоянию на февраль 2026 года.

Реклама

Читайте также:

Должностной оклад по ЕТС

Бюджетники в Украине могут самостоятельно рассчитать свой оклад, зная только тарифный разряд (ТР) и коэффициент. Каждая педагогическая должность соответствует конкретному ТР, что можно узнать из приказа МОН от 26.09.2005 г. № 557. Преподаватели заведений образования III-IV уровней аккредитации имеют такие разряды и коэффициенты:

заведующий кафедрой (профессор) — 20-21 ТР (3,64 и 3,85);

профессор — 20 ТР (3,64);

доцент — 19 ТР (3,42);

старший преподаватель — 17 ТР (3);

преподаватель, ассистент — 16 ТР (2,79);

преподаватель-стажер — 15 ТР (2,58).

Чтобы узнать минимальный должностной оклад, необходимо умножить конкретный коэффициент на базовую ставку Единой тарифной сетки, которая в 2026 году равна 3 470 грн.

Минимальная зарплата преподавателя ЗВО

Расчет будет неполным без повышения минимального оклада на 40%, согласно постановлению Кабинета Министров от 26.12.2025 г. №1749. Это обязательная надбавка для учителей и преподавателей, которая финансируется за счет образовательной субвенции.

Осуществив все необходимые математические расчеты, мы получили такие суммы минимальной зарплаты по состоянию на февраль 2026 года:

заведующий кафедрой (профессор) — от 17 683 до 18 703 грн;

профессор — 17 683 грн;

доцент — 16 614 грн;

старший преподаватель — 14 574 грн;

преподаватель, ассистент — 13 553 грн;

преподаватель-стажер — 12 533 грн.

Именно на такие минимальные должностные оклады могут рассчитывать преподаватели в университетах в зависимости от должности и наличия ученого звания. Стоит уточнить, что доплата за работу в неблагоприятных условиях для научно-педагогических сотрудников не предусмотрена, то есть от 2 000 грн надбавки ежемесячно, как учителя в школах, они не получают.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мы рассчитали минимальную зарплату ректора университета. Должностной оклад по Единой тарифной сетке достигает 20 000 грн и более в феврале 2026 года. А с сентября планируется очередное повышение доходов.

Также мы писали, кто из учителей может рассчитывать на надбавку 55% должностного оклада вместо традиционных 40%. Увеличенный процент присваивается педагогическим работникам со званием "учитель-методист".