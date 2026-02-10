Видео
Главная Экономика Зарплаты учителей пострадали — могут ли уменьшить надбавку за престижность

Зарплаты учителей пострадали — могут ли уменьшить надбавку за престижность

Дата публикации 10 февраля 2026 11:30
Надбавка за престижность труда — может ли школа уменьшить размер и что делать учителям
Учительница с учебником. Фото: УНИАН

Украинским учителям повысили зарплату на 30% с 1 января 2026 года. Это спровоцировало большое количество жалоб педагогов на уменьшение надбавки за престижность труда. К правительству даже обратился профсоюз работников образования и науки с просьбой установить справедливый подход к условиям оплаты труда.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, может ли школа по своему усмотрению уменьшать надбавку за престижность.

Читайте также:

Размер надбавки за престижность труда

Существует постановление Кабинета Министров "Об установлении надбавки педагогическим работникам учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего, высшего образования, других учреждений и заведений независимо от их подчинения" от 23.03.2011 №373.

Согласно документу, размер надбавки за престижность труда устанавливается решением директора учебного заведения. Однако минимальный предел должен равняться 5% должностного оклада, максимальный — 30%. От этой доплаты зависит значительная часть денежного обеспечения учителя.

Но с установлением обязательного повышения зарплаты на 30% во многих школах начали начислять надбавку за престижность труда в минимальном размере из-за недостатка денег. Некоторые громады получили финансовый ресурс на выплату 25-30%, тогда как другие — только на 5%.

Может ли школа уменьшить надбавку

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак рассказал в интервью, что фактически полномочия по установлению размера надбавки за престижность труда взяли на себя органы местного самоуправления. Поэтому жаловаться надо не руководству школы, а в местный совет.

"Можно самому записаться на прием к главе общины или к руководителю управления образования или же адресовать коллективное обращение с просьбой, чтобы надбавку не уменьшали, а оставили на прежнем уровне", — уточнил Бабак.

В МОН отметили, что выплата учителям должностного оклада с учетом обязательного повышения 30% должна проводиться без ущерба для других доплат. Когда не хватает средств образовательной субвенции из-за неоптимизированной сети в общине, нужно привлекать деньги местных бюджетов, а не уменьшать надбавки.

В Министерстве образования и науки Украины просят педагогов сообщать об уменьшении размера доплат в школах, дабы была возможность проконтролировать ситуацию и найти решение.

Представители профсоюза уже направили обращение к правительству с просьбой внести изменения в условия оплаты труда, например, сделать надбавку за престижность фиксированной или включить в состав должностного оклада.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, педагогические работники могут самостоятельно рассчитать свой должностной оклад в феврале 2026 года. Для этого надо умножить коэффициент тарифного разряда на базовую ставку по ЕТС и добавить все повышения.

Также мы писали, сколько минимально зарабатывает ректор университета в феврале 2026 года. Должностные оклады определяются на основе Единой тарифной сетки и обязательных надбавок, таких как повышение на 30%.

