Надбавка за престижность труда — может ли школа уменьшить размер и что делать учителям

Украинским учителям повысили зарплату на 30% с 1 января 2026 года. Это спровоцировало большое количество жалоб педагогов на уменьшение надбавки за престижность труда. К правительству даже обратился профсоюз работников образования и науки с просьбой установить справедливый подход к условиям оплаты труда.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, может ли школа по своему усмотрению уменьшать надбавку за престижность.

Размер надбавки за престижность труда

Существует постановление Кабинета Министров "Об установлении надбавки педагогическим работникам учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего, высшего образования, других учреждений и заведений независимо от их подчинения" от 23.03.2011 №373.

Согласно документу, размер надбавки за престижность труда устанавливается решением директора учебного заведения. Однако минимальный предел должен равняться 5% должностного оклада, максимальный — 30%. От этой доплаты зависит значительная часть денежного обеспечения учителя.

Но с установлением обязательного повышения зарплаты на 30% во многих школах начали начислять надбавку за престижность труда в минимальном размере из-за недостатка денег. Некоторые громады получили финансовый ресурс на выплату 25-30%, тогда как другие — только на 5%.

Может ли школа уменьшить надбавку

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак рассказал в интервью, что фактически полномочия по установлению размера надбавки за престижность труда взяли на себя органы местного самоуправления. Поэтому жаловаться надо не руководству школы, а в местный совет.

"Можно самому записаться на прием к главе общины или к руководителю управления образования или же адресовать коллективное обращение с просьбой, чтобы надбавку не уменьшали, а оставили на прежнем уровне", — уточнил Бабак.

В МОН отметили, что выплата учителям должностного оклада с учетом обязательного повышения 30% должна проводиться без ущерба для других доплат. Когда не хватает средств образовательной субвенции из-за неоптимизированной сети в общине, нужно привлекать деньги местных бюджетов, а не уменьшать надбавки.

В Министерстве образования и науки Украины просят педагогов сообщать об уменьшении размера доплат в школах, дабы была возможность проконтролировать ситуацию и найти решение.

Представители профсоюза уже направили обращение к правительству с просьбой внести изменения в условия оплаты труда, например, сделать надбавку за престижность фиксированной или включить в состав должностного оклада.

