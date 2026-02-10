Надбавка за престижність праці — чи може школа зменшити розмір і що робити вчителям

Вчителька з підручником. Фото: УНІАН

Українським вчителям підвищили зарплату на 30% з 1 січня 2026 року. Це спровокувало велику кількість скарг педагогів на зменшення надбавки за престижність праці. До уряду навіть звернулася профспілка працівників освіти і науки з проханням встановити справедливий підхід до умов оплати праці.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи може школа на власний розсуд зменшувати надбавку за престижність.

Розмір надбавки за престижність праці

Існує постанова Кабінету Міністрів "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої, вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування" від 23.03.2011 №373.

Згідно з документом, розмір надбавки за престижність праці встановлюється рішенням директора закладу освіти. Однак мінімальна межа повинна дорівнювати 5% посадового окладу, максимальна — 30%. Від цієї доплати залежить значна частина грошового забезпечення вчителя.

Але зі встановленням обов’язкового підвищення зарплати на 30% у багатьох школах почали нараховувати надбавку за престижність праці в мінімальному розмірі через нестачу коштів. Деякі громади отримали фінансовий ресурс на виплату 25-30%, тоді як інші — лише на 5%.

Чи може школа зменшити надбавку

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак розповів в інтерв’ю, що фактично повноваження щодо встановлення розміру надбавки за престижність праці перебрали на себе органи місцевого самоврядування. Тому скаржитися треба не керівництву школи, а в місцеву раду.

"Можна самому записатися на прийом до голови громади чи до керівника управління освіти або ж адресувати колективне звернення з проханням, щоб надбавку не зменшували, а залишили на попередньому рівні", — уточнив Бабак.

В МОН наголосили, що виплата вчителям посадового окладу з урахуванням обов'язкового підвищення 30% повинна проводитися без шкоди для інших доплат. Коли не вистачає коштів освітньої субвенції через неоптимізовану мережу в громаді, потрібно залучати гроші місцевих бюджетів, а не зменшувати надбавки.

В Міністерстві освіти і науки України просять педагогів повідомляти про зменшення розміру доплат у школах, аби була змога проконтролювати ситуацію та знайти вирішення.

Представники профспілки вже направили звернення до уряду з проханням внести зміни до умов оплати праці, наприклад, зробити надбавку за престижність фіксованою чи включити до складу посадового окладу.

