Зарплата викладача — які мінімальні суми отримують працівники університетів

Лекція в університеті. Фото: Unsplash

В Україні підвищили зарплати вчителів на 30% з 1 січня 2026 року. Оновлений посадовий оклад за Єдиною тарифною сіткою передбачили також для науково-педагогічних працівників, тобто викладачів в університетах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки мінімально заробляють викладачі ЗВО станом на лютий 2026 року.

Реклама

Читайте також:

Посадовий оклад за ЄТС

Бюджетники в Україні можуть самостійно розрахувати свій оклад, знаючи тільки тарифний розряд (ТР) і коефіцієнт. Кожна педагогічна посада відповідає конкретному ТР, що можна дізнатися з наказу МОН від 26.09.2005 р. № 557. Викладачі закладів освіти III-IV рівнів акредитації мають такі розряди і коефіцієнти:

завідувач кафедри (професор) — 20-21 ТР (3,64 та 3,85);

професор — 20 ТР (3,64);

доцент — 19 ТР (3,42);

старший викладач — 17 ТР (3);

викладач, асистент — 16 ТР (2,79);

викладач-стажист — 15 ТР (2,58).

Щоб дізнатися мінімальний посадовий оклад, необхідно помножити конкретний коефіцієнт на базову ставку Єдиної тарифної сітки, яка у 2026 році дорівнює 3 470 грн.

Мінімальна зарплата викладача ЗВО

Розрахунок буде неповним без підвищення мінімального окладу на 40%, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 26.12.2025 р. №1749. Це обов'язкова надбавка для вчителів і викладачів, яка фінансується коштом освітньої субвенції.

Здійснивши всі необхідні математичні розрахунки, ми отримали такі суми мінімальної зарплати станом на лютий 2026 року:

завідувач кафедри (професор) — від 17 683 до 18 703 грн;

професор — 17 683 грн;

доцент — 16 614 грн;

старший викладач — 14 574 грн;

викладач, асистент — 13 553 грн;

викладач-стажист — 12 533 грн.

Саме на такі мінімальні посадові оклади можуть розраховувати викладачі в університетах залежно від посади і наявності вченого звання. Варто уточнити, що доплата за роботу в несприятливих умовах для науково-педагогічних працівників не передбачена, тобто від 2 000 грн надбавки щомісяця, як вчителі у школах, вони не отримують.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ми розрахували мінімальну зарплату ректора університету. Посадовий оклад за Єдиною тарифною сіткою сягає 20 000 грн і більше у лютому 2026 року. А з вересня планується чергове підвищення доходів.

Також ми писали, хто з учителів може розраховувати на надбавку 55% посадового окладу замість традиційних 40%. Збільшений відсоток присвоюється педагогічним працівникам зі званням "вчитель-методист".