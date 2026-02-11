Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Яка мінімальна зарплата викладача в університеті — розрахунок суми на лютий

Яка мінімальна зарплата викладача в університеті — розрахунок суми на лютий

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 11:30
Зарплата викладача — які мінімальні суми отримують працівники університетів
Лекція в університеті. Фото: Unsplash

В Україні підвищили зарплати вчителів на 30% з 1 січня 2026 року. Оновлений посадовий оклад за Єдиною тарифною сіткою передбачили також для науково-педагогічних працівників, тобто викладачів в університетах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки мінімально заробляють викладачі ЗВО станом на лютий 2026 року.

Реклама
Читайте також:

Посадовий оклад за ЄТС

Бюджетники в Україні можуть самостійно розрахувати свій оклад, знаючи тільки тарифний розряд (ТР) і коефіцієнт. Кожна педагогічна посада відповідає конкретному ТР, що можна дізнатися з наказу МОН від 26.09.2005 р. № 557. Викладачі закладів освіти III-IV рівнів акредитації мають такі розряди і коефіцієнти:

  • завідувач кафедри (професор) — 20-21 ТР (3,64 та 3,85);
  • професор — 20 ТР (3,64);
  • доцент — 19 ТР (3,42);
  • старший викладач — 17 ТР (3);
  • викладач, асистент — 16 ТР (2,79);
  • викладач-стажист — 15 ТР (2,58).

Щоб дізнатися мінімальний посадовий оклад, необхідно помножити конкретний коефіцієнт на базову ставку Єдиної тарифної сітки, яка у 2026 році дорівнює 3 470 грн.

Мінімальна зарплата викладача ЗВО

Розрахунок буде неповним без підвищення мінімального окладу на 40%, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 26.12.2025 р. №1749. Це обов'язкова надбавка для вчителів і викладачів, яка фінансується коштом освітньої субвенції.

Здійснивши всі необхідні математичні розрахунки, ми отримали такі суми мінімальної зарплати станом на лютий 2026 року:

  • завідувач кафедри (професор) — від 17 683 до 18 703 грн;
  • професор — 17 683 грн;
  • доцент — 16 614 грн;
  • старший викладач — 14 574 грн;
  • викладач, асистент — 13 553 грн;
  • викладач-стажист — 12 533 грн.

Саме на такі мінімальні посадові оклади можуть розраховувати викладачі в університетах залежно від посади і наявності вченого звання. Варто уточнити, що доплата за роботу в несприятливих умовах для науково-педагогічних працівників не передбачена, тобто від 2 000 грн надбавки щомісяця, як вчителі у школах, вони не отримують.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ми розрахували мінімальну зарплату ректора університету. Посадовий оклад за Єдиною тарифною сіткою сягає 20 000 грн і більше у лютому 2026 року. А з вересня планується чергове підвищення доходів.

Також ми писали, хто з учителів може розраховувати на надбавку 55% посадового окладу замість традиційних 40%. Збільшений відсоток присвоюється педагогічним працівникам зі званням "вчитель-методист".

гроші Університет доходи зарплатня викладачі
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації