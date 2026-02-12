Зарплати вчителів можуть підвищити на 20% — коли чекати і якими будуть суми

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Український уряд обіцяв педагогічним працівникам двоетапне підвищення зарплати у 2026 році. З 1 січня посадові оклади дійсно виросли на 30%, а з 1 вересня передбачається надбавка ще 20% до доходу. Виникає питання, скільки можуть отримувати вчителі в новому навчальному році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які мінімальні оклади розраховувати педагогам з 1 вересня 2026 року.

Посадові оклади з 1 січня 2026

Народні депутати України проголосували у другому читанні за ухвалення Державного бюджету на 2026 рік із правкою щодо підвищення зарплати вчителів на 30% з 1 січня і ще на 20% з 1 вересня.

Постанова Кабінету Міністрів "Деякі питання оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників" від 26.12.2025 р. №1749 дійсно встановила надбавку 40% замість попередньої 10%.

Тобто посадові оклади, які раніше обов'язково підвищували на 10%, з 1 січня 2026 року почали розраховувати з доплатою 40%. Завдяки цьому мінімальні доходи вчителів без інших надбавок, передбачених законом, зросли на кілька тисяч гривень.

Якими будуть зарплати вчителів з 1 вересня

Можна припустити, що для виконання другого етапу обіцяного перегляду грошового забезпечення педагогічних працівників уряд скористається аналогічною схемою: ухвалить постанову про підвищення окладів бюджетників на 60% (10% + 30% + 20%), скасовуючи дію попереднього документу.

Базова тарифна ставка за ЄТС (3 470 грн у 2026 році) і коефіцієнти залишаться незмінними, отже можна дізнатися потенційні мінімальні зарплати вже зараз. Виходить, з 1 вересня вчителям варто розраховувати на такі суми:

без категорії (10-11 розряди) — від 10 104 до 10 937 грн;

друга категорія (12 розряд) — 11 769 грн;

перша категорія (13 розряд) — 12 603 грн;

вища категорія (14 розряд) — 13 435 грн.

Плюс варто додати надбавку за роботу в несприятливих умовах — від 2 000 грн щомісяця залежно від педагогічного навантаження (від 4 000 грн — для вчителів у прифронтових регіонах). Звісно, якщо до 1 вересня дію постанови КМУ від 08.11.2024 р. № 1286 не скасують.

