Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Зарплати вчителів з 1 вересня — до яких мінімальних доходів готуватися

Зарплати вчителів з 1 вересня — до яких мінімальних доходів готуватися

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 11:10
Зарплати вчителів можуть підвищити на 20% — коли чекати і якими будуть суми
Гроші в руках. Фото: УНІАН

Український уряд обіцяв педагогічним працівникам двоетапне підвищення зарплати у 2026 році. З 1 січня посадові оклади дійсно виросли на 30%, а з 1 вересня передбачається надбавка ще 20% до доходу. Виникає питання, скільки можуть отримувати вчителі в новому навчальному році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які мінімальні оклади розраховувати педагогам з 1 вересня 2026 року.

Реклама
Читайте також:

Посадові оклади з 1 січня 2026

Народні депутати України проголосували у другому читанні за ухвалення Державного бюджету на 2026 рік із правкою щодо підвищення зарплати вчителів на 30% з 1 січня і ще на 20% з 1 вересня.

Постанова Кабінету Міністрів "Деякі питання оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників" від 26.12.2025 р. №1749 дійсно встановила надбавку 40% замість попередньої 10%.

Тобто посадові оклади, які раніше обов'язково підвищували на 10%, з 1 січня 2026 року почали розраховувати з доплатою 40%. Завдяки цьому мінімальні доходи вчителів без інших надбавок, передбачених законом, зросли на кілька тисяч гривень.

Якими будуть зарплати вчителів з 1 вересня

Можна припустити, що для виконання другого етапу обіцяного перегляду грошового забезпечення педагогічних працівників уряд скористається аналогічною схемою: ухвалить постанову про підвищення окладів бюджетників на 60% (10% + 30% + 20%), скасовуючи дію попереднього документу.

Базова тарифна ставка за ЄТС (3 470 грн у 2026 році) і коефіцієнти залишаться незмінними, отже можна дізнатися потенційні мінімальні зарплати вже зараз. Виходить, з 1 вересня вчителям варто розраховувати на такі суми:

  • без категорії (10-11 розряди) — від 10 104 до 10 937 грн;
  • друга категорія (12 розряд) — 11 769 грн;
  • перша категорія (13 розряд) — 12 603 грн;
  • вища категорія (14 розряд) — 13 435 грн.

Плюс варто додати надбавку за роботу в несприятливих умовах — від 2 000 грн щомісяця залежно від педагогічного навантаження (від 4 000 грн — для вчителів у прифронтових регіонах). Звісно, якщо до 1 вересня дію постанови КМУ від 08.11.2024 р. № 1286 не скасують.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, зарплати вчителів в Україні постраждали через зменшення надбавки за престижність праці. В деяких школах цю доплату знизили до мінімального рівня — 5% замість традиційних 25-30%.

Також ми писали, яка мінімальна зарплата викладача в університеті станом на лютий 2026 року. Посадові оклади розраховують на основі Єдиної тарифної сітки та коефіцієнтів, що відповідають розрядам.

вчителі виплати гроші зарплатня школа
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації