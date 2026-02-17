Видео
Україна
Видео

Учителя могут подать заявку на новые выплаты — кто и сколько может получить

Учителя могут подать заявку на новые выплаты — кто и сколько может получить

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 16:23
Учителя могут получить дополнительные деньги — что нужно сделать до 16 марта
Человек держит деньги. Фото: УНИАН

С 16 февраля учителя и другие педагогические работники могут подать заявку на участие в пилотном проекте государственной политики "Деньги ходят за учителем". Регистрация происходит через платформу "Вектор".

О том, кто может принять участие в программе, как это сделать, какую сумму получат учителя и на что можно будет потратить деньги, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на Министерство образования и науки Украины.

Какую дополнительную выплату могут получить учителя и что для этого нужно сделать

Чтобы присоединиться к проекту, педагогу нужно подтвердить свой профиль на платформе:

  • указать классы, в которых преподает педагог;
  • обновить информацию об учебном заведении;
  • пройти идентификацию через BankID или электронную подпись.

После этого учебное заведение должно подтвердить данные, и только тогда учитель сможет подать заявку. Участники пилота получат 1 500 гривен на повышение квалификации и смогут самостоятельно выбирать образовательные программы в соответствии с собственными потребностями.

Как учителю получить деньги на повышение квалификации. Фото: Скриншот/МОН

Также с 16 февраля стартует проверка учебных заведений. Руководители школ и других учреждений должны создать учетную запись на платформе, активировать ее с помощью юридической электронной подписи и подтверждать заявки своих работников.

Как узнать больше о новой программе для учителей

Для поддержки педагогов и администраций МОН проведет серию онлайн-встреч с разъяснениями. Приглашения на вебинары будут присылать областные департаменты образования. Они будут проходить по следующему расписанию:

  • 18 февраля, 15:00 — Львовская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая области;
  • 18 февраля, 16:00 — Житомирская, Хмельницкая, Киевская, Черниговская, Ровенская, Полтавская области и город Киев;
  • 19 февраля, 15:00 — Харьковская, Луганская, Донецкая, Сумская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская области;
  • 19 февраля, 16:00 — Кировоградская, Одесская, Николаевская, Винницкая и Черкасская области.

Сейчас на платформе "Вектор" уже зарегистрировано почти 30 тысяч педагогов. Конечный срок подачи заявок — 16 марта.

Ранее мы писали, что с 1 января 2026 года повысили минимальные зарплаты не только учителям, но и преподавателям, профессорам, деканам и ректорам университетов. Поэтому стало известно, какую сумму по Единой тарифной сетке получит ректор украинского ЗВО в феврале.

Также мы рассказывали, что зарплаты воспитателей в детских садах тоже повысили. Размер зарплаты которых зависит от должностного оклада по Единой тарифной сетке и дополнительных надбавок.

образование учителя выплаты деньги преподаватели
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
