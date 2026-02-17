Вчителі можуть отримати додаткові гроші — що потрібно зробити до 16 березня

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

З 16 лютого вчителі та інші педагогічні працівники можуть подати заявку на участь у пілотному проєкті державної політики "Гроші ходять за вчителем". Реєстрація відбувається через платформу "Вектор".

Про те, хто може взяти участь у програмі, як це зробити, яку суму отримають вчителі та на що можна буде витратити гроші, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Реклама

Читайте також:

Яку додаткову виплату можуть отримати вчителі та що для цього потрібно зробити

Щоб долучитися до проєкту, педагогу потрібно підтвердити свій профіль на платформі:

зазначити класи, у яких викладає педагог;

оновити інформацію про навчальний заклад;

пройти ідентифікацію через BankID або електронний підпис.

Після цього заклад освіти має підтвердити дані, і лише тоді вчитель зможе подати заявку. Учасники пілоту отримають 1 500 гривень на підвищення кваліфікації та зможуть самостійно обирати освітні програми відповідно до власних потреб.

Як вчителю отримати гроші на підвищення кваліфікації. Фото: Скриншот/МОН

Також із 16 лютого стартує перевірка закладів освіти. Керівники шкіл і інших установ мають створити обліковий запис на платформі, активувати його за допомогою юридичного електронного підпису та підтверджувати заявки своїх працівників.

Як дізнатись більше про нову програму для вчителів

Для підтримки педагогів та адміністрацій МОН проведе серію онлайн-зустрічей з роз’ясненнями. Запрошення на вебінари надсилатимуть обласні департаменти освіти. Вони проходитимуть за таким розкладом:

18 лютого, 15:00 — Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька області;

18 лютого, 16:00 — Житомирська, Хмельницька, Київська, Чернігівська, Рівненська, Полтавська області та місто Київ;

19 лютого, 15:00 — Харківська, Луганська, Донецька, Сумська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська області;

19 лютого, 16:00 — Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Вінницька та Черкаська області.

Наразі на платформі "Вектор" вже зареєстровано майже 30 тисяч педагогів. Кінцевий термін подання заявок — 16 березня.

Раніше ми писали, що з 1 січня 2026 року підвищили мінімальні зарплати не лише вчителям, а й викладачам, професорам, деканам і ректорам університетів. Тож стало відомо, яку суму за Єдиною тарифною сіткою отримає ректор українського ЗВО у лютому.

Також ми розповідали, що зарплати вихователів у дитячих садках теж підвищили. Розмір зарплати яких залежить від посадового окладу за Єдиною тарифною сіткою та додаткових надбавок.