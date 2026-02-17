Відео
Головна Економіка Мінімальна зарплата вихователя в дитсадку — на яку суму розраховувати

Мінімальна зарплата вихователя в дитсадку — на яку суму розраховувати

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 10:05
Вихователь у дитячому садку — скільки мінімально може заробити в лютому 2026
Діти з вихователем у садку. Фото: УНІАН

В Україні підвищили не тільки зарплати вчителів і науково-педагогічних працівників, але й вихователів у закладах дошкільної освіти. Грошове забезпечення залежить від посадового окладу, який обчислюється на основі Єдиної тарифної сітки, і різноманітних надбавок.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які мінімальні суми можуть розраховувати вихователі в дитячих садках станом на лютий 2026 року.

Тарифні розряди за ЄТС

Щоб дізнатися свій мінімальний посадовий оклад, необхідно звернутися до наказу МОН "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" № 557.

Документ містить Схеми тарифних розрядів посад керівних і педагогічних працівників закладів дошкільної освіти усіх типів і найменувань (додаток 9). Залежно від посади та наявності освітньо-кваліфікаційного рівня, працівникам дитсадків присвоюють 10-14 тарифні розряди.

Додаток 1 наказу МОН містить Розміри розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ на основі ЄТС. Для розрахунку мінімальної зарплати вихователя треба помножити конкретний коефіцієнт на базову ставку, яка у 2026 році дорівнює 3 470 грн.

Скільки заробляють вихователі в дитсадках

Для визначення посадового окладу треба врахувати не лише ставку за Єдиною тарифною сіткою, але й обов’язкове підвищення на 40%, згідно з постановою Кабінету Міністрів "Деякі питання оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників" № 1749.

Ми обчислили мінімальні зарплати вихователів станом на лютий та підвищили суми на 40%. Результат виявився таким:

  • 10 ТР — 8 841 грн;
  • 11 ТР — 9 570 грн;
  • 12 ТР — 10 298 грн;
  • 13 ТР — 11 027 грн;
  • 14 ТР — 11 755 грн.

Ці посадові оклади аналогічні доходам вчителів у школах, оскільки педагогам закладів середньої освіти також присвоюють 10-14 тарифні розряди. Однак між зарплатами існує різниця, бо для вчителів додатково передбачили обов’язкову надбавку за роботу в несприятливих умовах.

Завдяки цьому мінімальні суми підвищуються на 2 000 грн щомісяця (або на 4 000 грн для прифронтових громад). Але вихователі в закладах дошкільної освіти не можуть розраховувати на таке фінансове посилення. Кількість доплат теж суттєво не дотягує до вчительських.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, зарплата листоноші Укрпошти формується з базового окладу, доплат за доставку пенсій, листів, газет і продаж товарів. Загалом підсумкова сума грошового забезпечення залежить від обсягу роботи.

Також ми писали, що в лютому 2026 року середня зарплата в Україні становить 27 500 грн. Сума на 17% перевищує торішню за аналогічний період, однак темпи зростання суттєво відрізняються залежно від регіону.

діти гроші дитячі садочки доходи зарплата
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
