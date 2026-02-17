Воспитатель в детском саду — сколько минимально может заработать в феврале 2026

Дети с воспитателем в садике. Фото: УНИАН

В Украине повысили не только зарплаты учителей и научно-педагогических сотрудников, но и воспитателей в учреждениях дошкольного образования. Денежное обеспечение зависит от должностного оклада, который исчисляется на основе Единой тарифной сетки, и различных надбавок.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие минимальные суммы могут рассчитывать воспитатели в детских садах по состоянию на февраль 2026 года.

Тарифные разряды по ЕТС

Чтобы узнать свой минимальный должностной оклад, необходимо обратиться к приказу МОН "Об упорядочении условий оплаты труда и утверждении схем тарифных разрядов работников учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений" № 557.

Документ содержит Схемы тарифных разрядов должностей руководящих и педагогических работников заведений дошкольного образования всех типов и наименований (приложение 9). В зависимости от должности и наличия образовательно-квалификационного уровня, сотрудникам детсадов присваивают 10-14 тарифные разряды.

Приложение 1 приказа МОН содержит Размеры разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений на основе ЕТС. Для расчета минимальной зарплаты воспитателя надо умножить конкретный коэффициент на базовую ставку, которая в 2026 году равна 3 470 грн.

Сколько зарабатывают воспитатели в детсадах

Для определения должностного оклада надо учесть не только ставку по Единой тарифной сетке, но и обязательное повышение на 40%, согласно постановлению Кабинета Министров "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников" № 1749.

Мы вычислили минимальные зарплаты воспитателей по состоянию на февраль и повысили суммы на 40%. Результат оказался таким:

10 ТР — 8 841 грн;

11 ТР — 9 570 грн;

12 ТР — 10 298 грн;

13 ТР — 11 027 грн;

14 ТР — 11 755 грн.

Эти должностные оклады аналогичны доходам учителей в школах, поскольку педагогам учреждений среднего образования тоже присваивают 10-14 тарифные разряды. Однако между зарплатами существует разница, потому что для учителей дополнительно предусмотрели обязательную надбавку за работу в неблагоприятных условиях.

Благодаря этому минимальные суммы повышаются на 2 000 грн ежемесячно (или на 4 000 грн для прифронтовых громад). Но воспитатели в учреждениях дошкольного образования не могут рассчитывать на такое финансовое усиление. Количество доплат тоже существенно не дотягивает до учительских.

