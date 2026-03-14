Деякі вчителі отримують надбавку 25% до зарплати — кому збільшили доходи

Деяким вчителям встановили надбавку 25% до зарплати. Фото: УНІАН.

В Україні збільшили зарплати вчителів з 1 січня 2026 року — тепер посадовий оклад за Єдиною тарифною сіткою обов’язково підвищується на 40%. Чимало педагогічних працівників можуть розраховувати на додаткові види фінансового заохочення, серед яких — надбавка у розмірі 25%.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому з учителів доплачують 25% до посадового окладу.

Надбавка до зарплати вчителів

Перелік обов’язкових і ситуативних надбавок для вчителів в Україні доволі широкий. Державною гарантією, що стосується роботи в особливих умовах, є підвищення окладу (тарифної ставки) на 25% працівникам у гірських населених пунктах.

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 11 серпня 1995 р. № 648. Критерії відбору прозорі, оскільки визначені законом "Про статус гірських населених пунктів в Україні". Наприклад:

селище розташоване на висоті 400 метрів і вище над рівнем моря на території, рельєф якої розчленований байраками, водотоками тощо;

на одного жителя припадає менш як 0,25 гектара ріллі, при її відсутності — менш як 0,60 гектара сільськогосподарських угідь;

суворі кліматичні умови — холодна і довга зима, прохолодне коротке літо, велика кількість опадів, мають місце селеві явища, повені, вітровали, снігові намети, сейсмічність землі.

Щоб дізнатися, чи має ваше селище статус гірського, необхідно перевірити постанову КМУ від 11 серпня 1995 р. № 647 "Про перелік населених пунктів, яким надається статус гірських".

Яка сума підвищення зарплати вчителів

Педагогічні працівники в Україні можуть розраховувати на мінімальні посадові ставки від 8 841 до 11 755,80 грн. Це суми для 10-14 тарифних розрядів за ЄТС, які підвищені на 40%, згідно з постановою уряду від 26 грудня 2025 р. №1749.

Мінімальні посадові ставки вчителів в Україні. Фото: Новини.LIVE

Врахувавши надбавку 25% до посадового окладу, доходи вчителів становлять:

без категорії — від 10 419 грн (+1 578 грн);

друга категорія — від 12 137 грн (+1 839 грн);

перша категорія — від 12 997 грн (+1 969 грн);

вища категорія — від 13 855 грн (+2 099 грн).

Сюди ж варто додати інші обов’язкові доплати, наприклад, за роботу в несприятливих умовах (від 2 000 грн) і престижність праці (від 5%). Однак зазначимо, що підсумковий дохід необхідно зменшити на податкові витрати, а саме 18% ПДФО та 5% військового збору.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні будуть по-новому оплачувати працю педагогічних працівників у закладах позашкільної освіти. З 12 квітня 2026 року засновники ЗПО зможуть самостійно встановлювати розміри окладів.

Також ми писали, як вчителям самостійно підвищити свою зарплату. Збільшеного посадового окладу можна домогтися шляхом перевірки письмових робіт, отримання сертифікації, класного керівництва тощо.