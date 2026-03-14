Некоторые учителя получают прибавку 25% к зарплате — кто может рассчитывать

Некоторым учителям установили надбавку 25% к зарплате. Фото: УНИАН.

В Украине увеличили зарплаты учителей с 1 января 2026 года, установив обязательное повышение должностного оклада по Единой тарифной сетке на 40%. Многие педагогические сотрудники могут рассчитывать на дополнительные виды денежного обеспечения, среди которых — надбавка в размере 25%.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кому из учителей доплачивают 25% к должностному окладу.

Надбавка к зарплате учителей

Перечень обязательных и ситуативных надбавок для учителей в Украине довольно широкий. Государственной гарантией, касающейся работы в особых условиях, является повышение оклада (тарифной ставки) на 25% работникам в горных населенных пунктах.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 11 августа 1995 г. № 648. Критерии отбора прозрачны, поскольку определены законом "О статусе горных населенных пунктов в Украине". Например:

поселок расположен на высоте 400 метров и выше над уровнем моря на территории, рельеф которой расчленен байраками, водотоками и т. п;

на одного жителя приходится менее 0,25 гектара пашни, при ее отсутствии — менее 0,60 гектара сельскохозяйственных угодий;

суровые климатические условия — холодная и длинная зима, прохладное короткое лето, большое количество осадков, имеют место селевые явления, наводнения, ветровалы, снежные наметы, сейсмичность земли.

Чтобы узнать, имеет ли ваш поселок статус горного, необходимо проверить постановление КМУ от 11 августа 1995 г. № 647 "О перечне населенных пунктов, которым предоставляется статус горных".

Какая сумма повышения зарплаты учителей

Педагогические работники в Украине могут рассчитывать на минимальные должностные ставки от 8 841 до 11 755,80 грн. Это суммы для 10-14 тарифных разрядов по ЕТС, которые повышены на 40%, согласно постановлению правительства от 26 декабря 2025 г. №1749.

Минимальные должностные ставки учителей в Украине. Фото: Новини.LIVE

Учтя надбавку 25% к должностному окладу, доходы учителей составляют:

без категории — от 10 419 грн (+1 578 грн);

вторая категория — от 12 137 грн (+1 839 грн);

первая категория — от 12 997 грн (+1 969 грн);

высшая категория — от 13 855 грн (+2 099 грн).

Сюда же стоит добавить другие обязательные доплаты, например, за работу в неблагоприятных условиях (от 2 000 грн) и престижность труда (от 5%). Однако отметим, что итоговый доход необходимо уменьшить на налоговые расходы, а именно 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Напомним, в Украине будут по-новому оплачивать труд педагогических работников в учреждениях внешкольного образования. С 12 апреля 2026 года учредители ЗВО смогут самостоятельно устанавливать размеры окладов.

Также мы писали, как учителям самостоятельно повысить свою зарплату. Увеличенного должностного оклада можно добиться путем проверки письменных работ, получения сертификации, классного руководства и т.д.