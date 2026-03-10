Зарплаты учителей в Украине — как педагогам повысить свой доход в 2026 году

Учителя в Украине могут повлиять на размер зарплаты. Фото: Новини.LIVE

В Украине минимальные зарплаты учителей — без учета надбавок и обязательных доплат — находятся на низком уровне. Должностные оклады по Единой тарифной сетке немного выросли в 2026 году, однако изменения мизерные. Возникает вопрос, могут ли педагогические сотрудники что-то сделать для повышения собственного дохода.

как учителю самостоятельно добиться роста зарплаты.

Минимальные зарплаты учителей в Украине

Если не принимать во внимание различные надбавки, на которые имеют право украинские педагоги, то суммы их ежемесячного дохода за выполнение должностных обязанностей начинаются ориентировочно с 8 800 грн. "Голый" оклад зависит от тарифного разряда (ТР), коэффициент которого надо умножить на базовую ставку — 3 470 грн.

Согласно приказу МОН № 557, учитель может рассчитывать на присвоение 10-14 ТР. Плюс обязательным является повышение суммы на 40% в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 1749. Осуществив несложные расчеты, мы узнали минимальные должностные оклады школьных педагогов по состоянию на март 2026 года:

10-11 тарифный разряд — от 8 841 грн;

12 тарифный разряд — от 10 298,40 грн;

13 тарифный разряд — от 11 027,80 грн;

14 тарифный разряд — от 11 755,80 грн.

Плюс существует постановление КМУ № 1286, гарантирующее каждому учителю заведений общего среднего образования государственной и коммунальной формы собственности ежемесячную доплату за работу в неблагоприятных условиях — 2 000 грн. Но этот размер может увеличиться или уменьшиться пропорционально объему учебной нагрузки.

Как учителю повысить свою зарплату

На практике ситуация хуже, чем должна быть в соответствии с установленными законом повышениями и доплатами. Мониторинг выплат показал, что дефицит денег в местных бюджетах привел к негативным тенденциям. Громадам приходится уменьшать надбавку за престижность до минимального показателя 5%.

Если уровень денежного обеспечения не удовлетворяет работников в школах, они могут самостоятельно улучшить ситуацию. Вот несколько действенных вариантов, как увеличить ежемесячные выплаты.

Пройти добровольное внешнее оценивание и обеспечить себя трехлетней надбавкой 20% за сертификацию. Получить профильное звание "учитель-методист" для надбавки 15% от должностного оклада. Надо пройти аттестацию и подтвердить профессиональные достижения. Дополнительно взять на себя инклюзивный класс или проверку письменных работ. В первом случае доплата составляет 20%, во втором — 10-20% в зависимости от предмета. Стать заведующим учебного кабинета (от 10 до 20% надбавки). Придется заниматься организацией безопасности, учетом имущества и систематизацией материалов, необходимых для образовательного процесса. Поговорить с директором школы об установлении надбавки за престижность труда — максимально разрешается 30% от должностного оклада.

Очевидно, эти шаги гарантируют улучшение финансового обеспечения и доведение зарплаты до среднего показателя по Украине. В то же время они принесут учителю больше нагрузки. А молодые педагоги без стажа не смогут выполнить часть требований, ведь для них нужен опыт работы.

Напомним, в Украине зафиксировали дефицит средств на зарплаты педагогических работников. Вследствие этого местные власти вынуждены корректировать бюджеты после принятия и уменьшать надбавки за престижность.

Также мы писали, что в Украине предложили изменить подход к определению доходов учителей, отвязав суммы от показателя минимальной зарплаты, который не должен быть базой для расчета окладов.