Зарплати вчителів в Україні — що зробити педагогам для підвищення свого доходу

В Україні мінімальні зарплати вчителів — без урахування надбавок та обов’язкових доплат — перебувають на низькому рівні. Станом на 1 січня 2026 року посадові оклади за Єдиною тарифною сіткою виросли, однак ці зміни важко назвати відчутними. Постає питання, чи можуть педагогічні працівники щось зробити для підвищення власного доходу.

Мінімальні зарплати вчителів в Україні

Якщо не брати до увагу різноманітні надбавки, на які мають право українські педагоги, то суми їх щомісячного прибутку за виконання посадових обов’язків починаються орієнтовно з 8 800 грн. "Голий" оклад залежить від тарифного розряду (ТР), коефіцієнт якого треба помножити на базову ставку — 3 470 грн.

Згідно з наказом МОН № 557, вчитель може розраховувати на присвоєння 10-14 ТР. Плюс обов’язковим є підвищення суми на 40% відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1749. Здійснивши нескладні розрахунки, ми дізналися мінімальні посадові оклади шкільних педагогів станом на березень 2026 року:

10-11 тарифний розряд — від 8 841 грн;

12 тарифний розряд — від 10 298,40 грн;

13 тарифний розряд — від 11 027,80 грн;

14 тарифний розряд — від 11 755,80 грн.

Плюс існує постанова КМУ № 1286, яка гарантує кожному вчителю закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форми власності щомісячну доплату за роботу в несприятливих умовах — 2 000 грн. Але цей розмір може збільшитися або зменшитися пропорційно до обсягу навчального навантаження.

Як вчителю підвищити свою зарплату

На практиці ситуація гірша, ніж повинна бути відповідно до встановлених законом підвищень і доплат. Моніторинг виплат показав, що дефіцит коштів у місцевих бюджетах призвів до негативних тенденцій. Громадам доводиться зменшувати надбавку за престижність до мінімального показника 5%.

Якщо рівень грошового забезпечення не задовольняє працівників у школах, вони можуть самостійно покращити ситуацію. Ось кілька дієвих варіантів, як збільшити щомісячні виплати.

Пройти добровільне зовнішнє оцінювання і забезпечити себе трирічною надбавкою 20% за сертифікацію. Отримати профільне звання "вчитель-методист" для надбавки 15% від посадового окладу. Треба пройти атестацію і підтвердити професійні здобутки. Додатково взяти на себе інклюзивний клас або перевірку письмових робіт. У першому випадку доплата становить 20%, у другому — 10-20% залежно від предмету. Стати завідувачем навчального кабінету (від 10 до 20% надбавки). Доведеться займатися організацією безпеки, обліком майна і систематизацією матеріалів, необхідних для освітнього процесу. Поговорити з директором школи про встановлення надбавки за престижність праці — максимально дозволяється 30% від посадового окладу.

Очевидно, ці кроки гарантують покращення фінансового забезпечення і доведення зарплати до середнього показника по Україні. Водночас вони принесуть вчителю більше навантаження. А молоді педагоги без стажу не зможуть виконати частину вимог, бо для них потрібен досвід роботи.

