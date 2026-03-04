Відео
Головна Економіка Вчитель 1-4 класів — яку мінімальну зарплату може отримати в березні 2026

Вчитель 1-4 класів — яку мінімальну зарплату може отримати в березні 2026

Дата публікації: 4 березня 2026 17:35
Зарплата вчителя початкових класів — які мінімальні суми доходу в березні 2026
Зарплата вчителя початкових класів в Україні. Фото: Новини.LIVE

Українські педагоги отримують підвищені посадові оклади з 1 січня 2026 року. Зарплати вчителів формуються посадовою ставкою за Єдиною тарифною сіткою і додатковими надбавками. Не завадить дізнатися, яке мінімальне грошове забезпечення нараховують працівникам у школах, зокрема вчителям початкових класів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з зарплатами педагогів у березні.

Читайте також:

Які доплати передбачені вчителям

Посадовий оклад — лише частина заробітку педагогічних працівників. Згідно з наказом МОН № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", за класне керівництво передбачена надбавка у розмірі 20% від ставки.

Інша обов’язкова доплата — за роботу в несприятливих умовах (постанова Кабінету Міністрів № 1286). Вчителям щомісяця нараховують 2 000 грн і більше, залежно від навантаження і розташування закладу освіти. У прифронтових громадах додаткова сума починається з 4 000 грн.

Якщо людина має стаж щонайменше три роки, то може розраховувати на надбавку за вислугу 10%. Плюс передбачається доплата за престижність — мінімум 5% від посадового окладу. Інші підвищення ситуативні, тому не будуть враховуватися під час обчислення зарплати.

Мінімальна зарплата вчителя початкових класів

Спочатку треба визначити посадовий оклад за ЄТС. Педагогічний працівник без категорії (10-11 тарифний розряд) отримує від 8 841 грн, а вчитель вищої категорії (14 тарифний розряд) — від 11 755,80 грн. Це суми з обов’язковим підвищенням на 40%, а базову ставку дізнатися просто: необхідно помножити свій коефіцієнт за ЄТС на 3 470 грн.

З мінімальною доплатою за роботу в несприятливих умовах і надбавками за класне керівництво/престижність праці/вислугу років педагоги можуть розраховувати на такі доходи в березні 2026 року:

  • без категорії — від 13 935 грн;
  • друга категорія — від 15 902 грн;
  • перша категорія — від 16 887 грн;
  • вища категорія — від 17 870 грн.

Що цікаво, за даними кадрового порталу Work.ua середня зарплата вчителя початкових класів в Україні перебуває на рівні 20 000 грн у березні 2026 року. За останні 12 місяців сума піднялася на 11%. Звісно, реальне грошове забезпечення педагогів часто далеке від подібних статистик.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, до 16 березня українські педагоги можуть подати заявку на участь у програмі "Гроші ходять за вчителем", щоб отримати 1 500 грн на підвищення кваліфікації чи проходження навчальних курсів.

Також ми писали, на які надбавки до заробітної плати можуть розраховувати вчителів у березні 2026 року. Серед обов’язкових — доплата за роботу в несприятливих умовах і підвищення окладу на 40%.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
