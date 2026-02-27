Відео
Головна Економіка На які надбавки розраховувати вчителям у березні — всі актуальні доплати

На які надбавки розраховувати вчителям у березні — всі актуальні доплати

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 15:05
Зарплата вчителя у березні 2026 — без яких надбавок і доплат не обійдуться педагоги
Зарплата вчителів складається з посадового окладу і надбавок. Фото: УНІАН

Посадовий оклад за Єдиною тарифною сіткою і різноманітні надбавки — це складники грошового забезпечення українських педагогів. Велику частину зарплати вчителів формують саме підвищення, які належать їм за законом. Не завадить дізнатися, на які доплати можуть розраховувати працівники шкіл у березні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про актуальні надбавки вчителів в Україні.

Реклама
Читайте також:

Надбавки і доплати вчителів у березні

Перелік актуальних доплат доволі широкий. Якщо не рахувати "голий" посадовий оклад, то мінімальне грошове забезпечення педагогічних працівників обов'язково підвищується на 40% відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 1749.

Реклама

Ще одна доплата, без якої не обходиться нарахування коштів — за роботу в несприятливих умовах. Постанова уряду № 1286 передбачає надбавку в сумі 2 000 грн і більше (залежно від педагогічного навантаження) щомісяця. А вчителі у прифронтових регіонах регулярно отримують від 4 000 грн.

До переліку надбавок, які призначають індивідуально, входить:

Реклама
  • педагогічне звання ("старший учитель", "методист", "старший вихователь", "вихователь-методист" тощо) — 10% або 15% посадового окладу за ЄТС;
  • навантаження (норма — 18 годин на тиждень);
  • перевірка письмових робіт — 10-20% залежно від предмету;
  • класне керівництво — від 10% до 25%;
  • завідування навчальним кабінетом — від 10% до 20%;
  • вислуга років — від 10% до 30%;
  • престижність праці — від 5% до 30%;
  • сертифікація — 20%;
  • ведення інклюзивного класу — 20%.

Окремо слід згадати про доплату за роботу в зонах активних і можливих бойових дій. Постанова КМУ № 928 встановила підвищення посадового окладу на 100% і 50% відповідно. Завдяки всім наявним надбавкам зарплата вчителя може досягати 20 000 грн і більше.

Як вчителю розрахувати зарплату

Українці можуть самостійно визначити свій мінімальний дохід за Єдиною тарифною сіткою. Для цього треба знати присвоєний тарифний розряд — від 10 до 14 — та коефіцієнт, який відповідає конкретному ТР.

Реклама

Наступний крок — помножити базову ставку на свій коефіцієнт. У 2026 році сума піднялася до 3 470 грн. Однак отриманий результат буде неповним без підвищення на 40%. Наприклад, згідно з нашими обчисленнями, вчитель 1 категорії в березні може розраховувати щонайменше на 11 000 грн (без доплати за несприятливі умови праці).

Нагадаємо, українські педагоги можуть подати заявку на участь у проєкті "Гроші ходять за вчителем" через платформу "Вектор". Учасники отримають 1 500 грн на підвищення кваліфікації або навчальні курси.

Реклама

Також ми писали, на які мінімальні зарплати можуть розраховувати вихователі в дитячих садочках. Навіть з урахуванням обов’язкової надбавки 40% нижня планка починається з 8 841 грн для працівника 10 тарифного розряду.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

