Зарплата учителя в марте 2026 — на какие надбавки и доплаты рассчитывать педагогам

Денежное обеспечение украинских педагогов формируется должностным окладом по Единой тарифной сетке и различными надбавками. Значительную часть зарплаты учителей составляют именно повышения, которые полагаются им по закону. Не помешает узнать, на какие доплаты могут рассчитывать сотрудники школ в марте 2026 года.

Надбавки и доплаты учителей в марте

Перечень актуальных доплат довольно широкий. Если не считать "голый" должностной оклад, то минимальное денежное обеспечение педагогических работников обязательно повышается на 40% в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 1749.

Еще одна доплата, без которой не обходится начисление денег — за работу в неблагоприятных условиях. Постановление правительства № 1286 предусматривает надбавку в сумме 2 000 грн и больше (в зависимости от педагогической нагрузки) ежемесячно. А учителя в прифронтовых регионах регулярно получают от 4 000 грн.

В перечень надбавок, которые назначают индивидуально, входит:

педагогическое звание ("старший учитель", "методист", "старший воспитатель", "воспитатель-методист" и т.п.) — 10% или 15% должностного оклада по ЕТС;

нагрузка (норма — 18 часов в неделю);

проверка письменных работ — 10-20% в зависимости от предмета;

классное руководство — от 10% до 25%;

заведование учебным кабинетом — от 10% до 20%;

выслуга лет — от 10% до 30%;

престижность труда — от 5% до 30%;

сертификация — 20%;

ведение инклюзивного класса — 20%.

Отдельно следует упомянуть о доплате за работу в зонах активных и возможных боевых действий. Постановление КМУ № 928 установило повышение должностного оклада на 100% и 50% соответственно. Благодаря всем имеющимся надбавкам зарплата учителя может достигать 20 000 грн и более.

Как учителю рассчитать зарплату

Украинцы могут самостоятельно определить свой минимальный доход по Единой тарифной сетке. Для этого надо знать присвоенный тарифный разряд — от 10 до 14 — и коэффициент, соответствующий конкретному ТР.

Следующий шаг — умножить базовую ставку на свой коэффициент. В 2026 году сумма поднялась до 3 470 грн. Однако полученный результат будет неполным без повышения на 40%. Например, согласно нашим вычислениям, учитель 1 категории в марте может рассчитывать минимум на 11 000 грн (без доплаты за неблагоприятные условия труда).

Напомним, украинские педагоги могут подать заявку на участие в проекте "Деньги ходят за учителем" через платформу "Вектор". Участники получат 1 500 грн на повышение квалификации или учебные курсы.

Также мы писали, на какие минимальные зарплаты могут рассчитывать воспитатели в детских садах. Даже с учетом обязательной надбавки 40% нижняя планка начинается с 8 841 грн для сотрудника 10 тарифного разряда.