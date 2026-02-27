Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Какие надбавки смогут получить учителя в марте — все актуальные доплаты

Какие надбавки смогут получить учителя в марте — все актуальные доплаты

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 15:05
Зарплата учителя в марте 2026 — на какие надбавки и доплаты рассчитывать педагогам
Зарплата учителей состоит из должностного оклада и надбавок. Фото: УНИАН

Денежное обеспечение украинских педагогов формируется должностным окладом по Единой тарифной сетке и различными надбавками. Значительную часть зарплаты учителей составляют именно повышения, которые полагаются им по закону. Не помешает узнать, на какие доплаты могут рассчитывать сотрудники школ в марте 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает об актуальных надбавках учителей в Украине.

Реклама
Читайте также:

Надбавки и доплаты учителей в марте

Перечень актуальных доплат довольно широкий. Если не считать "голый" должностной оклад, то минимальное денежное обеспечение педагогических работников обязательно повышается на 40% в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 1749.

Еще одна доплата, без которой не обходится начисление денег — за работу в неблагоприятных условиях. Постановление правительства № 1286 предусматривает надбавку в сумме 2 000 грн и больше (в зависимости от педагогической нагрузки) ежемесячно. А учителя в прифронтовых регионах регулярно получают от 4 000 грн.

В перечень надбавок, которые назначают индивидуально, входит:

  • педагогическое звание ("старший учитель", "методист", "старший воспитатель", "воспитатель-методист" и т.п.) — 10% или 15% должностного оклада по ЕТС;
  • нагрузка (норма — 18 часов в неделю);
  • проверка письменных работ — 10-20% в зависимости от предмета;
  • классное руководство — от 10% до 25%;
  • заведование учебным кабинетом — от 10% до 20%;
  • выслуга лет — от 10% до 30%;
  • престижность труда — от 5% до 30%;
  • сертификация — 20%;
  • ведение инклюзивного класса — 20%.

Отдельно следует упомянуть о доплате за работу в зонах активных и возможных боевых действий. Постановление КМУ № 928 установило повышение должностного оклада на 100% и 50% соответственно. Благодаря всем имеющимся надбавкам зарплата учителя может достигать 20 000 грн и более.

Как учителю рассчитать зарплату

Украинцы могут самостоятельно определить свой минимальный доход по Единой тарифной сетке. Для этого надо знать присвоенный тарифный разряд — от 10 до 14 — и коэффициент, соответствующий конкретному ТР.

Следующий шаг — умножить базовую ставку на свой коэффициент. В 2026 году сумма поднялась до 3 470 грн. Однако полученный результат будет неполным без повышения на 40%. Например, согласно нашим вычислениям, учитель 1 категории в марте может рассчитывать минимум на 11 000 грн (без доплаты за неблагоприятные условия труда).

Напомним, украинские педагоги могут подать заявку на участие в проекте "Деньги ходят за учителем" через платформу "Вектор". Участники получат 1 500 грн на повышение квалификации или учебные курсы.

Также мы писали, на какие минимальные зарплаты могут рассчитывать воспитатели в детских садах. Даже с учетом обязательной надбавки 40% нижняя планка начинается с 8 841 грн для сотрудника 10 тарифного разряда.

учителя школа надбавки доплаты зарплата
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации