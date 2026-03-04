Зарплата учителя начальных классов — какой минимальный доход получит в марте

Зарплата учителя начальных классов в Украине. Фото: Новини.LIVE

Украинские педагоги получают повышенные должностные оклады с 1 января 2026 года. Зарплаты учителей формируются должностной ставкой по Единой тарифной сетке и дополнительными надбавками. Интересно узнать, на какую минимальную сумму могут рассчитывать сотрудники в школах, в частности учителя начальных классов.

Какие доплаты предусмотрены учителям

Должностной оклад — лишь часть заработка педагогических сотрудников. Согласно приказу МОН № 102 "Об утверждении Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования", за классное руководство предусмотрена надбавка в размере 20% от ставки.

Другая обязательная доплата — за работу в неблагоприятных условиях (постановление Кабинета Министров № 1286). Учителям ежемесячно начисляют 2 000 грн и более, в зависимости от нагрузки и расположения учебного заведения. В прифронтовых громадах дополнительная сумма начинается с 4 000 грн.

Если человек имеет стаж не менее трех лет, то может рассчитывать на надбавку за выслугу 10%. Плюс предусматривается доплата за престижность — минимум 5% от должностного оклада. Другие повышения ситуативные, поэтому не будут учитываться при исчислении зарплаты.

Минимальная зарплата учителя начальных классов

Сначала нужно определить должностной оклад по ЕТС. Педагогический работник без категории (10-11 тарифный разряд) получает от 8 841 грн, учитель высшей категории (14 тарифный разряд) — от 11 755,80 грн. Это суммы с обязательным повышением на 40%, а базовую ставку узнать просто: необходимо умножить свой коэффициент по ЕТС на 3 470 грн.

С минимальной доплатой за работу в неблагоприятных условиях и надбавками за классное руководство/престижность труда/выслугу лет педагоги могут рассчитывать на такие доходы в марте 2026 года:

без категории — от 13 935 грн;

вторая категория — от 15 902 грн;

первая категория — от 16 887 грн;

высшая категория — от 17 870 грн.

Что интересно, по данным кадрового портала Work.ua средняя зарплата учителя начальных классов в Украине находится на уровне 20 000 грн в марте 2026 года. За последние 12 месяцев сумма поднялась на 11%. Конечно, реальное денежное обеспечение педагогов часто далеко от подобных статистик.

