Новые правила оплаты труда педагогов — какие позитивные изменения ждут в апреле

В Украине утвердили новые правила оплаты труда в заведениях внешкольного образования. С середины апреля 2026 года учредители государственных и коммунальных ЗВО смогут самостоятельно устанавливать размеры денежного обеспечения своих сотрудников.

Как изменится система оплаты труда

24 февраля 2026 года народные депутаты проголосовали в целом за внесение изменений в закон "О внешкольном образовании". Статью 22 планируют дополнить абзацем о предоставлении полномочия учредителям заведений внешкольного образования устанавливать более высокие размеры:

должностных окладов;

доплат;

надбавок;

вознаграждений.

Речь идет о пересмотре размеров денежного обеспечения, определенных Кабинетом Министров. Иными словами, будет разрешение увеличивать оплату труда педагогов, а также вводить дополнительные виды финансового стимулирования за счет собственных бюджетных поступлений. Новые правила вступят в силу с 12 апреля 2026 года.

Подход к определению зарплаты учителей

Ранее мы рассказывали, что в Украине планируют изменить подход к установлению денежного обеспечения учителей. Среди потенциальных вариантов — отсоединить сумму дохода от минимальной зарплаты.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарья Марчак во время заседания комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций объяснила, что в ЕС действует совершенно другой расчет: там показатель зависит от средней зарплаты, а не минимальной.

"Когда мы используем МЗП как расчетный показатель, тогда он не выполняет основную функцию — не защищает от базового уровня бедности человека, который работает", — отметила Марчак.

В Министерстве экономики предложили отвязать зарплаты педагогических работников от минималки в положениях проекта нового Трудового кодекса. Зато звучала идея привязать доходы педагогов к базовой (орудной) величине.

Напомним, учителя в Украине могут самостоятельно добиться повышения зарплаты в 2026 году. Для этого надо получить сертификацию или профильное звание, взять инклюзивный класс, проверять письменные работы и тому подобное.

Также мы писали, что украинским педагогам предусмотрели выплаты в размере 1 500 грн за участие в программе "Деньги ходят за учителем". Сумму можно потратить только для повышения профессиональной квалификации.