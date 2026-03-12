Нові правила оплати праці педагогів — кому готуватися до позитивних змін у квітні

Деяким педагогам по-новому встановлюватимуть зарплати. Фото: Новини.LIVE

В Україні затвердили нові правила оплати праці в закладах позашкільної освіти. Засновникам державних і комунальних ЗПО дозволили на власний розсуд встановлювати розміри грошового забезпечення для співробітників. Зміни наберуть чинності з середини квітня 2026 року.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на законопроєкт №14323.

Як зміниться система оплати праці

24 лютого 2026 року народні депутати проголосували в цілому за внесення змін до закону "Про позашкільну освіту". Статтю 22 планують доповнити абзацом про надання повноваження засновникам закладів позашкільної освіти встановлювати вищі розміри:

посадових окладів;

доплат;

надбавок;

винагород тощо.

Йдеться про перегляд розмірів грошового забезпечення, визначених Кабінетом Міністрів. Іншими словами, буде дозвіл збільшувати оплату праці педагогів, а також запроваджувати додаткові види фінансового стимулювання за рахунок власних бюджетних надходжень. Нові правила набудуть чинності з 12 квітня 2026 року.

Підхід до визначення зарплати вчителів

Раніше ми розповідали, що в Україні планують змінити підхід до встановлення грошового забезпечення вчителів. Серед потенційних варіантів — від’єднати суму доходу від мінімальної зарплати.

Заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак під час засідання комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій пояснила, що в ЄС діє абсолютно інший розрахунок: там показник залежить від середньої зарплати, а не мінімальної.

"Коли ми використовуємо МЗП як розрахунковий показник, тоді він не виконує основну функцію — не захищає від базового рівня бідності людини, яка працює", — зазначила Марчак.

В Міністерстві економіки запропонували відв'язати зарплати педагогічних працівників від мінімалки у положеннях проєкту нового Трудового кодексу. Натомість звучала ідея прив'язати доходи освітян до базової (орудної) величини.

Нагадаємо, вчителі в Україні можуть самостійно домогтися підвищення зарплати у 2026 році. Для цього треба отримати сертифікацію чи профільне звання, взяти інклюзивний клас, перевіряти письмові роботи тощо.

Також ми писали, що українським педагогам передбачили виплати в розмірі 1 500 грн за участь у програмі "Гроші ходять за вчителем". Суму можна витратити лише для підвищення професійної кваліфікації.