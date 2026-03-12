Українці можуть отримати 1500 грн — кого стосується та що потрібно зробити до 16 березня

Гроші на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році деякі українці можуть отримати додатково 1500 гривень. Виплати передбачені для однієї категорії громадян, а отримані гроші можна буде використати лише за їх цільовим призначенням.

Про те, хто з українців може отримати 1 500 у 2026 році та на що можна буде використати ці гроші, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Хто може отримати 1500 гривень

Педагоги в Україні можуть подати заявку на участь у пілотній програмі "Гроші ходять за вчителем". Прийом заявок стартував 16 лютого. Зробити це можна через платформу "Вектор".

Щоб подати заявку, працівники освіти мають спочатку підтвердити свій профіль і виконати кілька кроків:

додати дані про класи, де викладають;

оновити інформацію про навчальний заклад, у якому працюють;

підтвердити свою особу через BankID або кваліфікований електронний підпис.

Після цього навчальний заклад повинен перевірити та підтвердити внесені дані. Лише тоді вчитель зможе подати заявку на участь у програмі.

Як можна використати гроші

Учасники пілотного проєкту отримають 1 500 гривень. Ці гроші не можна витратити на особисті потреби — вони призначені лише для підвищення професійної кваліфікації. При цьому педагоги самі можуть обирати навчальні програми, які відповідають їхнім професійним потребам.

Щоб допомогти освітянам швидше пройти всі етапи, Міністерство освіти провело серію регіональних вебінарів з поясненнями. Подати заявку можна до 16 березня.

Хто ще може отримати виплату

Пізніше умови участі в програмі розширили. За даними Українського інституту розвитку освіти, тепер отримати гроші можуть також:

логопеди;

асистенти вчителів;

практичні психологи;

вчителі-дефектологи.

Крім того, збільшили список навчальних закладів, працівники яких можуть долучитися до проєкту, а також додали нові напрями для підвищення кваліфікації.

Раніше ми писали, що з 1 січня 2026 року українським педагогам трохи підвищили посадові оклади. Зарплата вчителів складається з базової ставки за Єдиною тарифною сіткою та різних надбавок. Тож варто розуміти, яку мінімальну суму отримують працівники шкіл, зокрема вчителі початкових класів.

Також ми розповідали, що якщо не враховувати доплати й надбавки, мінімальні зарплати вчителів в Україні залишаються доволі низькими. Хоча з початку 2026 року ставки за тарифною сіткою підросли, ці зміни складно назвати значними. Через це виникає питання, чи можуть педагоги якось вплинути на збільшення свого доходу.