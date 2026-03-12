Украинцы могут получить 1500 грн — кого касается и что нужно сделать до 16 марта

Деньги на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году некоторые украинцы могут получить дополнительно 1500 гривен. Выплаты предусмотрены для одной категории граждан, а полученные деньги можно будет использовать только по их целевому назначению.

О том, кто из украинцев может получить 1 500 в 2026 году и на что можно будет использовать эти деньги, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Кто может получить 1500 гривен

Педагоги в Украине могут подать заявку на участие в пилотной программе "Деньги ходят за учителем". Прием заявок стартовал 16 февраля. Сделать это можно через платформу "Вектор".

Чтобы подать заявку, работники образования должны сначала подтвердить свой профиль и выполнить несколько шагов:

добавить данные о классах, где преподают;

обновить информацию об учебном заведении, в котором работают;

подтвердить свою личность через BankID или квалифицированную электронную подпись.

После этого учебное заведение должно проверить и подтвердить внесенные данные. Только тогда учитель сможет подать заявку на участие в программе.

Как можно использовать деньги

Участники пилотного проекта получат 1 500 гривен. Эти деньги нельзя потратить на личные нужды — они предназначены только для повышения профессиональной квалификации. При этом педагоги сами могут выбирать учебные программы, которые соответствуют их профессиональным потребностям.

Чтобы помочь педагогам быстрее пройти все этапы, Министерство образования провело серию региональных вебинаров с объяснениями. Подать заявку можно до 16 марта.

Кто еще может получить выплату

Позже условия участия в программе расширили. По данным Украинского института развития образования, теперь получить деньги могут также:

логопеды;

ассистенты учителей;

практические психологи;

учителя-дефектологи.

Кроме того, увеличили список учебных заведений, работники которых могут присоединиться к проекту, а также добавили новые направления для повышения квалификации.

Ранее мы писали, что с 1 января 2026 года украинским педагогам немного повысили должностные оклады. Зарплата учителей состоит из базовой ставки по Единой тарифной сетке и различных надбавок. Поэтому стоит понимать, какую минимальную сумму получают работники школ, в частности учителя начальных классов.

Также мы рассказывали, что если не учитывать доплаты и надбавки, минимальные зарплаты учителей в Украине остаются довольно низкими. Хотя с начала 2026 года ставки по тарифной сетке подросли, эти изменения сложно назвать значительными. Поэтому возникает вопрос, могут ли педагоги как-то повлиять на увеличение своего дохода.